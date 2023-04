KIJK. Na klauw in gezicht van Kane: Engelse analist gaat ver om punt te maken over veelbesproken rode kaart

Everton dwong gisteravond in de Premier League een 1-1-gelijkspel af tegen Tottenham. Achteraf ging echter het vooral over een incident waarbij Everton-speler Abdoulaye Doucoure een rode kaart pakte. In de studio van Sky Sports werd de fase zelfs nagespeeld door Jamie Carragher en - vooral - Gary Neville.

KIJK. Neville gaat ver om z’n punt te maken

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Everton moest na 58 minuten met een man minder voort. Doucoure, kreeg het aan de stok met Kane en plantte zijn hand even in het gezicht van de spits van Tottenham. Kane ging tegen de grond en de middenvelder, waarvoor Everton in 2020 nog 22 miljoen euro betaalde, kreeg meteen rood van scheidsrechter David Coote.

KIJK. Dit vindt Christian Stellini over de gegeven rode kaarten

Tien minuten later zette uitgerekend Kane de bezoekers op 0-1 vanaf de stip. Maar Everton gaf zich niet gewonnen. Na 88 minuten moesten ook de Spurs met tien voort, na de uitsluiting van de ingevallen Lucas Moura. Twee minuten later, in het slot van de reguliere speeltijd, zorgde Michael Keane alsnog voor de gelijkmaker. Bij de thuisploeg speelde Rode Duivel Amadou Onana 84 minuten mee.

KIJK. Doucoure krijgt rood nadat hij zijn hand in het gezicht van Kane plant

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Everton sprokkelde een belangrijk puntje in de strijd tegen de degradatie. Maar hét gespreksonderwerp achteraf was toch vooral de uitsluiting van Doucoure. Volgens velen was die terecht, maar er zijn ook volgers die vinden dat Kane te makkelijk tegen de grond ging. Onder hen de Engelse analist Jamie Carragher. “De discussie gaat voor mij niet over de rode kaart - die kan je geven. Wat mij betreft moet Kane zich in deze fase gewoon niet laten vallen”, zei de ex-speler van Liverpool in de studio van Sky Sports.

Collega-analist Gary Neville was het daar niet mee eens. “Volgens hem (Carragher, red.) ging het om een hand in het gezicht. In dat geval zou Kane zich inderdaad nooit mogen laten vallen. Maar het was niet zomaar een hand, Doucoure maakte een soort klauw. Dan schrik je toch even. Ik zeg niet dat Kane moét vallen, maar...”

De voormalige speler van Manchester United begon de fase daarop na te spelen, met Carragher in de rol van Kane. De Engelsman kreeg zelfs even een klauw in zijn gezicht, maar kon daar gelukkig wel om lachen.

KIJK. De late gelijkmaker van Michael Keane

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: