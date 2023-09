KIJK. “Ik heb haar nooit aangeraakt”: stervoetballer Antony reageert op zware beschuldigingen van ex

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) zei in een verklaring dat “om het vermoedelijke slachtoffer, de speler, het Braziliaanse nationale team en de CBF te beschermen” de spits geschorst is voor het begin van de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2026.

De 23-jarige Antony verdedigde zich maandag op zijn Instagram-account en zei dat hij het slachtoffer was van valse beschuldigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. “Ik kan rustig zeggen dat de beschuldigingen vals zijn en dat het bewijs dat al is geleverd en dat wat nog zal worden geleverd, bewijst dat ik onschuldig ben”, aldus de speler, die in 2022 deelnam aan het WK voetbal in Qatar.

Antony (in het shirt van Manchester United) en Gabriela Cavallin, zijn ex-vriendin.

In WhatsApp-berichten die maandag door de Braziliaanse pers zijn gepubliceerd, staan bedreigingen die Antony zou hebben geuit tegen zijn ex-vriendin. In een van de door lokale media geciteerde gesprekken beweert Antony’s ex-vriendin dat de aanvaller zich moet verontschuldigen voor het “schoppen en aanvallen”. Het antwoord is “sorry” in het volgende bericht. Al is Antony van mening dat die berichten zijn gemanipuleerd.

Cavallin, die de zaak naar de politie van São Paulo heeft gebracht, is op een foto ook te zien met een hoofdwonde. “Toen ik hem wilde verlaten, sloot Antony me op in ons huis”, zegt de vrouw in een interview met het Braziliaanse UOL. “Ik was echt bang. Hij deed alle deuren op slot, nam mijn paspoort af en gooide een smartphone naar me. Ik had op dat moment ook een wonde aan mijn vinger die hevig bloedde.”

Vier geweldsincidenten

Volgens ESPN Brazilië gaat het in totaal over vier geweldsincidenten. Het eerste zou hebben plaatsgevonden in juli vorig jaar, op een feest in São Paulo. Antony zou Cavallin daar tijdens een ruzie aan haar haren en armen getrokken hebben en in een auto hebben geduwd - al wordt dat door Antony stevig ontkend. “Ik heb haar nooit aangeraakt. Ze begon me weer uit te schelden. Ze zei dat ze mijn leven en mijn carrière ging beëindigen. Dat zei ze altijd.” De Braziliaanse zou toen 17 weken zwanger zijn geweest. Antony zou de vader zijn van het kindje. Niet lang daarna, op 21 juli, verloor ze haar baby. In haar verklaring bij de politie legt ze geen verband tussen die gebeurtenissen.



Antony legde uit dat hun relatie “tumultueus was, met verbale beledigingen aan beide kanten”, maar beweert niettemin “nooit zijn toevlucht te hebben genomen tot fysieke agressie”. In een interview met de Braziliaanse tv vrijdagavond gaf hij meer details over die “tumultueuze” relatie. “In een hotel kregen we ruzie, nadat ik zei dat ik weg moest. Ik probeerde weg te gaan, maar dat liet ze niet toe. Ze gooide glazen en borden op de grond en richting mij. Op dat moment hield ik haar vast, maar van fysiek geweld was geen sprake.”

Ook Manchester United heeft zich uitgesproken over de situatie rond aanvaller Antony “Manchester United erkent de aantijgingen tegen Antony en weet dat de politie onderzoek doet. In afwachting van verdere informatie zal de club geen commentaar geven. Als club nemen we deze zaak serieus, waarbij we rekening houden met de impact van deze beschuldigingen en de impact van de berichtgeving op slachtoffers van misbruik”, schrijft United.

In datzelfde interview met de Braziliaanse tv vertelde Antony dat hij zich geen zorgen maakte over zijn toekomst op Old Trafford. “Ik ken de waarheid en die zal uitkomen", sprak de Braziliaan. “Velen maken me momenteel af, maar de waarheid komt altijd aan het licht. Bedreigingen en huiselijk geweld zal ik nooit steunen. Het is volkomen verkeerd. Ik weet 100 procent zeker dat ik nooit een vrouw heb aangeraakt en ik zal met bewijzen komen. Ik heb nog nooit een vrouw aangerand en ik zal dat ook nooit doen. Ik wil laten zien wie ik echt ben.”



Het statement van Antony op sociale media.