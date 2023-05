KIJK. Degradatie weer stap dichterbij voor Leicester-Belgen na duidelijke nederlaag tegen Liverpool

“Het vertrek bij Anderlecht? Je steunt een trainer niet als je hem de middelen niet geeft”: vader Pierre Kompany over succes en uitdagin­gen van zijn zoon

Eigen kind, schoon kind. Geen grotere supporter van Vincent Kompany dan vader Pierre. En dus zat hij op de tribune om Burnley in de FA Cup aan te moedigen tegen Manchester City. Het resultaat deed niets af aan het eclatante succes van zijn zoon als trainer in de Championship. En dan te denken dat papa Kompany bang was voor raciale problemen: “Vincent heeft daar voor een complete mentaliteitswijziging gezorgd.”