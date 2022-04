“Kevin is een bijzondere speler en mens": Guardiola strooit met lof naar KDB na nieuwe stap richting titel

Premier LeagueManchester City wipt weer over Liverpool. De ploeg van Pep Guardiola nam in de tweede helft afstand van Brighton. Eindstand: 3-0. Kevin De Bruyne was er weer bij, ondanks de draadjes in de voet. Met een aandeel in twee doelpunten was hij opnieuw van levensbelang voor City. “Hij speelt op het einde van dit seizoen verbazingwekkend goed", concludeert zijn Spaanse leermeester.

De thuisploeg trok meteen ten aanval met Mahrez als gevaarlijkste man. De Algerijn trapte al na enkele tellen naast, miste zijn kopbal en kon niet profiteren van defensief geklungel. Brighton, waar Trossard ontbrak door ziekte, had een stevige muur opgetrokken. De Bruyne - maakte zijn 300ste wedstrijd optreden in het helderblauwe shirt van City - probeerde het eens vanop afstand, maar het harde schot van ‘KDB’ ging enkele centimeters naast. Op echte doelrijpe kansen was het wachten. Dan maar in de tweede helft?

Lang moest City niet wachten na de pauze. Bal aan de voet en met een hangende tegenstander aan zijn lijf overbrugde De Bruyne 40 meter vooraleer hij met een gelukje Mahrez wegstuurde. De Algerijn werkte het leer, via het been van Veltman, in doel - de ban gebroken.

Tien minuten later legde Foden de wedstrijd in een beslissende plooi. Met een afgeweken schot zette de Engelsman City op 2-0. Een subtiel tikje van De Bruyne zette Bernardo Silva nog op weg naar de 3-0. De blessure die ‘KDB’ vorige week opliep laat geen sporen na. Opnieuw was hij de man van de wedstrijd.

Quote “We zijn niet dom. Als we gelijkspe­len, en dus twee punten laten vallen, dan zal Liverpool kampioen worden. Pep Guardiola

“Kevin is een bijzondere speler en mens. Wanneer hij fit en gelukkig is, en zijn potentieel kan waarmaken, dan is hij op deze positie niet te stoppen. Hij speelt op het einde van dit seizoen verbazingwekkend goed”, vertelde Guardiola na afloop.

De Citizens kunnen zich in de titelstrijd geen enkele misstap als ze “een van de beste teams in de geschiedenis van het voetbal” willen kloppen, aldus Guardiola bij de BBC. “We zijn niet dom. Als we gelijkspelen, en dus twee punten laten vallen, dan zal Liverpool kampioen worden. Als we al onze matchen winnen, pakken we de titel. De spelers weten dat.”

