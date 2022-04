Kevin De Bruyne trekt met kroost naar McDonald’s: zo beleefde het gezin van ‘KDB’ de clash tegen Liverpool

Premier League Hoe Kevin De Bruyne van 1 op 5 naar 4 op 5 ging: “Ik had nooit kunnen voorspel­len dat hij de beste middenvel­der ter wereld zou worden”

De titelstrijd in de Premier League blijft razend spannend, maar Pep Guardiola weet dat hij in de beslissende fase van het seizoen kan rekenen op ene Kevin De Bruyne, steeds meer een zekerheid in de toppers. Een verhaal van vier op vijf. Met anekdotes van een oud-ploeggenoot over hoe een solist uitgroeide tot de beste middenvelder ter wereld. “Wanneer hij passte was er geen enkel probleem. Hij heeft een aantal doelpunten aangebracht voor mij. Maar zijn individualisme werd meer en meer een probleem.”

8:38