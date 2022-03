Kevin De Bruyne met lof overladen: “De trap van Scholes, de snelheid van Gerrard” - Roy Keane furieus: “Zit mijn haar wel goed?”

Premier LeagueDe derby bevestigde de huidige waardeverhoudingen in Manchester. 4-1, maar vooral de manier waarop City na de rust United reduceerde tot speelbal, was ontluisterend. De beruchte Sky Sports-analist Roy Keane spaart de kritiek op zijn ex-club en de situatie rond Cristiano Ronaldo niet. Veel lof was er dan weer voor Kevin De Bruyne, met twee goals en een assist de uitblinker. “Wanneer De Bruyne straks stopt, behoort hij tot het rijtje van allerbeste Premier League-middenvelders ooit.”

De nasleep van het EK en die vervelende Portugese tackle van Palhinha op zijn enkel duurde lang. Maar na een trage start van het seizoen, schurkt De Bruyne steeds dichter tegen zijn absolute topvorm aan. De assists blijven in vergelijking met andere jaren wat uit (3), ondanks die geweldige corner gisteren heerlijk binnengewerkt door Mahrez (3-1). Zijn doelpuntentotaal compenseert dat stilaan ruimschoots. 9 stuks al, zijn tweede grootste aantal sinds hij in Manchester neerstreek in 2015.

“Voor een speler als Kevin De Bruyne betaal ik geld om hem te zien spelen”, stak Keane de loftrompet op. “Hij lijkt een topprof te zijn. Goeie mentaliteit. Goals, assists, hij levert constant. Geweldige speler, fantastische statistieken. Tegen het einde van zijn carrière, behoort hij tot het rijtje der allerbeste Premier League-middenvelders ooit.”

Mede-analisten Jamie Redknapp (ex-Liverpool) en Micah Richards (ex-Man City) konden dat alleen maar beamen. Redknapp: “Als je het over topspelers hebt: wat De Bruyne met een bal kan, dat is onwaarschijnlijk. Zoals hij die bal behandelt, erop trapt... in zekere zin is hij de perfecte voetballer. Zijn traptechniek is vergelijkbaar met die van Paul Scholes, maar hij is ook nog eens zo snel als Steven Gerrard. Een plezier om hem te zien.” En Richards: “Fenomenaal. Nog beter dan de goeie spelers. Je verwacht steeds zo veel van hem en als hij dan ook zo speelt, is hij gewoon de beste. Stilaan weer op topniveau.”

Zo groot de lof voor Man City en KDB was, zo hard ging Roy Keane in op zijn gewezen club. Na de pauze lukte United niet één schot op doel en slechts vier baltoetsen in de zestien van City. Balbezit: 21%. Keane: “Alle gebreken van Man United kwamen vandaag naar boven, hoe ze gewoon stopten met druk zetten of niet eens meer (terug)liepen. Dat is onaanvaardbaar als je voor Man United speelt. Zomaar de handdoek in de ring gooien, dat kan gewoon niet. Wanneer je tegen een topploeg speelt moet je tackelen, teruglopen,... dit is een afspiegeling waar de club zich momenteel bevindt. Héél ver achter enkele andere teams.”

“We horen dat er problemen zijn rond de nieuwe manager (Rangnick, nvdr), maar op een gegeven moment moet je eigen trots het toch overnemen”, vervolgt de Ier. “Je kan niet blijven wijzen naar de verschillende coaches. Ik raakte echt gefrustreerd: fouten kan ik vergeven, maar niet wanneer er niet voldoende inzet is. Wan-Bissaka, Fred, Maguire, Rashford die inkwam, ik kan nog verder gaan... ze gaven vier goals weg en City was nog niet op z'n best. Beschamend. Toen het 3-1 werd, was de partij over en uit. Ze gaven zichzelf over, plots stonden ze daar met de witte vlag.”

Opvallend was dat Cristiano Ronaldo ontbrak in de selectie. Volgens Rangnick sukkelt hij met de heup, maar daar wordt niet overal even veel geloof aan gehecht. “Er is meer aan de hand met Ronaldo”, was Keane voor de match al overtuigd bij Sky Sports. “De man is een machine en is zelden of nooit geblesseerd. Dat de trainer dan plots afkomt met een probleem aan zijn heupbuiger, dat klopt voor mij niet.”

“Verontrustend die situatie met Ronaldo, het lijkt er alweer op dat de trainer aan zijn lot overgelaten wordt. Er spelen duidelijk dingen op de achtergrond. En dan doen ze gewoon te weinig in zo'n derby. Laten ze De Bruyne binnen de vijf minuten van dichtbij binnentrappen. Soms hebben ze wel hun momenten, zoals die gelijkmaker van Sancho, maar dat zijn er te weinig. Een match duurt negentig minuten. Ik denk niet dat Rangnick anders had kunnen wisselen. Toen hij wisselde, was de match al over.”

“Ik zie niet wie de leider is in de kleedkamer. Kijk naar Maguire, zwakke match - vecht hij een oorlogje uit met Ronaldo over de kapiteinsband, over andere dingen? Ego’s zijn het... deze jongens lijken vooral bezig met hoe ze eruit zien... Heb ik mooie schoenen aan? Zit mijn haar goed? Speel toch verdorie voetbal! Komaan, je speelt voor Man United. De fans moeten dat ook zien, zij zijn niet stom. Zij zien ook dat hun ploeg het opgegeven heeft.”

“Maar de komende dagen zullen we wel weer wat dingen te horen en te lezen krijgen. Berichten op de sociale media. ‘Sorry hiervoor, volgende week beter’. Van die rommel. Dat interesseert me echt niet. Wat je doet op het veld, dat is belangrijk.”

Micah Richards schaterlacht na tirade Keane:

Na de felle kritiek van Roy Keane houdt Micah Richards, de gewezen verdediger van Manchester City, het niet langer uit. Hij zet het op een schaterlachen. “Eerlijk, wat jij zegt is helemaal de waarheid... Waarom neem je het daar niet over? Je zou het beter doen dan zij die er nu bezig zijn.”

Keane: “Fred? Hij staat daar maar”

Onder andere bij de tweede tegengoal was het frappant hoe de Braziliaanse centrale middenvelder Fred bleef staan aan de rand van de zestien, om toe te kijken hoe De Bruyne er 2-1 van maakte. “Lindelof verdedigt slecht, Maguire moet - natuurlijk - beter doen, maar Fred... zijn instinct moet toch zijn: ‘we zitten in de problemen, ik moet teruglopen naar mijn eigen goal’, maar hij staat daar gewoon. Het zijn andere mensen die me zeggen dat hij kan voetballen.”

Keane: “Is dit soms een valstrik? Tackle hem!’

Bij de vierde tegengoal laat de Man Utd-verdediging Riyad Mahrez al te makkelijk scoren. Gevraagd naar wat ze dan wel hadden moeten doen, is Keane duidelijk. “Is dit soms een valstrik van een vraag? Je tackelt hem natuurlijk, desnoods foutief. Je doet wat je kan om hem te stoppen. Maar die agressiviteit zie ik niet. En die moet niet komen omdat de trainer of de supporters dat vragen, dat moet in je DNA zitten. Wanneer je geboren wordt.”

