Kevin De Bruyne en Man City pakken vijfde titel in zes jaar na nederlaag Arsenal bij Nottingham Forrest

Guardiola over akkefietje met De Bruyne: “Jullie zien niet hoe vaak hij op training naar me roept. Dit hebben we net van ‘m nodig”

Opvallende fase tijdens de 4-0-pandoering die Manchester City Real Madrid woensdagavond aansmeerde: Kevin De Bruyne die na balverlies ostentatief misbaar maakte naar z’n coach. “Shut up, shut up”, riep-ie Guardiola toe. Een incidentje waar de Spanjaard in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea uiteraard nog steeds vragen over kreeg. “Kevin z’n reactie? I love it”, was hij duidelijk. “We roepen op elkaar, daar hou ik van.”