José Mourinho sneert naar Klopp en Guardiola: “Als ik me zo gedraag, vlieg ik naar de tribune”

De Spurs slikten gisteravond een zure nederlaag. In de slotminuut kopte Roberto Firmino de 2-1 tegen de netten. Tottenham moest de leiding in de Premier League zo afstaan aan The Reds. En dat kon José Mourinho maar moeilijk aanvaarden. “Ik heb Klopp gezegd dat het beste team verloren heeft. Daar was hij het niet mee eens. Tja, het is zijn mening”, vertelde hij.

De Duitse coach van Liverpool was tijdens de wedstrijd zijn typische zelve: energiek en fel gesticulerend stond Klopp aan de zijlijn. Een houding die Mournho niet kon appreciëren. “Als ik me zo gedraag, dan word ik binnen de minuut naar de tribunes gestuurd. Dat Klopp meeleeft? Komaan, is dat meeleven? Of wil je dat ik het bord van de vierde scheidsrechter uit zijn handen ruk om te zien wat er dan met mij gebeurt? Om een of andere reden word ik anders behandeld.”

Mourinho verwees zo naar Manchester City-trainer Pep Guardiola, die een dag eerder in de wedstrijd tegen West Brom (1-1) wilde verhinderen dat de vierde official vier minuten extra tijd gaf - de beelden gingen viraal op sociale media.

Mourinho vertelde aan de BBC nog dat alles “oké is tussen hem en Klopp”. “De scheidsrechters lieten hem doen. Dat is niet mijn probleem.” Klopp zelf reageerde kort: “Het was geen grote discussie. José was niet blij en zei me dat het beste team had verloren. Ik dacht dat hij een grap maakte. Dat was dus niet het geval. That’s it.”

Volledig scherm Guardiola ging in het 1-1-gelijkspel tegen West Brom tekeer tegen de vierde ref. © AFP