José gaat viraal: hoe Mourinho’s Instagram stilaan een internethit wordt

De Instagram-account van José Mourinho is het volgen waard. Zijn oude sloot hij in zijn Man United-periode af. Sinds enkele weken is hij echter terug. Met beelden. Met woorden. Met humor. Met bluf. Met provocaties. Mourinho heeft zichzelf ook naar het internet vertaald. Hij heeft de smaak helemaal te pakken. Een wereldster van 57 amuseert zich op sociale media. En geeft een inkijk in zijn wereld.

Zijn foto’s worden gretig weggeplukt en gedeeld. Zie de meme, de spotprent op het internet, die vorige week verschenen na zijn twee posts rond de match tegen Antwerp.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Een van zijn stafleden kiekte hem voor hun chartervlucht naar Brussel. Op zijn stoel zat Mourinho. Zijn poshe gepersonaliseerde rugzak - kleine initialen JM - stond langs hem op de grond. De bril op de neus. De koptelefoon op de oren. Zak popcorn op de schoot. Snel begonnen mensen te gissen wat hij nu aan het kijken was: van een documentaire over zichzelf, over een verloren match tot Pornhub. Plaatjes werden ernaast gepost. Effect bereikt.

Zelfde met zijn post na de nederlaag op de Bosuil. Boze man met mondmasker op de bus die een straftraining aankondigt. Of die na winst in de Premier League tegen Burnley. Een man van 57 die zich verbaast over zijn spelers, gebogen over hun smartphone in de kleedkamer. “A sign of the times.”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Of die aan de vooravond van Spurs eerste Europa League-match, waarop hij een foto postte van zichzelf met drie officiële ballen onder de armen. “Drie ballen. De drie goals die we incasseerden tegen West Ham? De drie fantastische goals die we tegen hen scoorden? Of de twee Europa Leagues die ik in de pocket heb en de derde waarvoor ik bereid ben te vechten.” Zijn ambities stak hij niet weg: ook de Europa League is een hoofddoel voor Mourinho, ondanks de vele rotaties en het tweede elftal op Antwerp.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik heb niks te verbergen: mijn sponsors hebben me gevraagd om op Instagram te gaan”, zegt Mourinho. “Toen ik mijn vorige account afsloot, waren zij plots een paar miljoen potentiële targets kwijt. Nu ben ik beetje per beetje weer bezig. Ik probeer grappig te zijn - geen probleem. Ik weet niet of mijn spelers mee lezen. Geen enkel idee. Ik probeer gewoon zo divers mogelijk te zijn in wat ik post. Good fun. Gewoon plezier maken.”

Binnenkort zit hij weer aan een miljoen volgers.

U ook?

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.