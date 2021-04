Jesse Lingard: de exponent van een indrukwekkend West Ham

Premier LeagueGisterenavond was West Ham met 2-3 te sterk voor het Wolverhampton van Leander Dendoncker. De man van de wedstrijd was Jesse Lingard met een goal en een assist. De huurling van Manchester United zit aan zes doelpunten en drie assists in acht wedstrijden, fenomenale cijfers. West Ham is dankzij deze overwinning vierde in de Premier League. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.

Voor zijn tijdelijke overstap naar West Ham United zat Lingard diep in de put. Bij Manchester United kwam hij amper aan spelen toe. Meer zelf, dit seizoen kreeg hij geen enkele seconde speeltijd in de Premier League onder manager Ole Gunnar Solskjaer. Een overstap was de beste optie voor Lingard en die pakte heel goed uit. Dankzij zijn goede prestaties werd hij afgelopen interlandperiode voor het eerst in lange tijd weer opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg.

Manchester United

Lingard kwam in 2000 in de jeugdopleiding van The Red Devils terecht. De Brit schopte het tot de A-ploeg van Manchester United, maar werd eerst enkele keren uitgeleend. Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County waren de ploegen waar hij vertoefde. Onder de Nederlandse manager Louis van Gaal kreeg Lingard zijn kans. In het seizoen 2015/2016 scoorde hij vier keer in de Premier League en mocht hij voor het eerst aantreden voor de nationale ploeg van Engeland.

Volledig scherm Jesse Lingard bij Manchester United. © AFP

Lingard leek klaar voor een grote carrière bij Manchester United, maar hij kreeg steeds minder speelminuten. Er werd ook vaak de spot met hem gedreven, omdat hij amper tot niet meer scoorde. Vorig seizoen was het zelfs zo erg dat iemand geld had ingezet op het falen van Jesse Lingard. Hij dacht dat de Brit geen enkele goal ging maken en geen enkele assist ging geven in de Premier League. Lingard scoorde uiteindelijk nog op de slotspeeldag tegen Leicester City. Zijn enige goal in de Premier League vorig seizoen.

Draaischijf West Ham

Ook over zijn overgang naar West Ham werd wat lacherig gedaan, maar Lingard is bezig de criticasters de mond te snoeren. De intussen 28-jarige Brit zit aan maar liefst zes goals en drie assists in acht wedstrijden. Ook gisterenavond was hij weer van goudwaarde voor West Ham met een fenomenale sologoal en een assist. Ook Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, ziet hoe Lingard zich manifesteert. Zijn goede prestaties leverden hem een terugkeer bij The Three Lions op. De Man United-banneling zette zijn stijgende lijn voort met een assist in de 5-0-overwinning tegen San Marino. Ook tegen Polen en Albanië kreeg Lingard speelminuten.

Volledig scherm Lingard bij de nationale ploeg. © Pool via REUTERS

Niet alleen Jesse Lingard is aan een fenomenaal seizoen bezig, ook zijn ploeg West Ham presteert uitzonderlijk goed. Vorig jaar vochten The Hammers nog tegen de degradatie, maar nu staan ze zowaar vierde na 30 matchen. Zo houden ze ploegen als Chelsea, Tottenham, Liverpool en Arsenal achter hen. Dit weekend wacht Leicester City. Kan Lingard zich weer onderscheiden?

Volledig scherm © Pool via REUTERS

