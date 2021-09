Jamie Vardy spilfiguur in gelijkspel Leicester: spits scoort owngoal, maar redt met twee ‘echte’ treffers punt

De wedstrijd kon niet dramatischer beginnen voor Leicester en Jamie Vardy. Op een straks ingedraaide hoekschop wilde de spits met het hoofd ontzetten, maar hij schatte de bal helemaal verkeerd in. Gevolg: Vardy schampte de bal en klopte zijn eigen doelman Schmeichel. Maar 25 minuten later stelde Vardy in hoogsteigen persoon al orde op zaken. Prima assist van Tielemans, zuivere overhoekse afwerking van de Engelse spits.

Burnley van slag? Allerminst. Een dikke twee minuten later was daar al Maxwel Cornet, die een voorzet van Vydra met een gewéldige volley in doel verlengde. Nieuwe domper voor Leicester, en die kwam het - in een betere tweede helft - pas vijf minuten voor tijd echt te boven. Jawel, Vardy was doelman Pope te snel af en gaf de bal net genoeg kracht mee om over de lijn te hobbelen.

In de slotseconden kwam Leicester nog goed weg. Wood (ex-Leicester) leek voor een hold-up te zorgen, maar de ingevallen Castagne had net op tijd zijn voet weggetrokken. 2-2. Leicester wint voor de derde match op rij niet en hangt in de middenmoot met een matige zeven op achttien.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.