Invaller Trossard onderuit met Arsenal: Gunners verliezen in Everton, Praet scoort voor Leicester

Premier League Trossard & co moeten op zoek naar een nieuwe coach: Graham Potter volgt Tuchel op bij Chelsea

Graham Potter (47) is de nieuwe coach van Chelsea. De Engelsman is de opvolger van Thomas Tuchel, die gisteren aan de deur gezet werd. En zo moet Brighton & Hove Albion, de club van man in vorm Leandro Trossard, op zoek naar een nieuwe coach.

8 september