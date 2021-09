IN BEELD. Cristiano Ronaldo meldt zich voor eerste training bij Manchester United na sensationele terugkeer

Voetbal “Ever­ton-ster Sigurdsson leeft na arrestatie rond zedenzaak ondergedo­ken in safehouse, zijn vrouw trok in bij haar ouders”

22 juli Gylfi Sigurdsson, de 31-jarige voetballer van Everton die gearresteerd werd op verdenking van seksuele intimidatie van een minderjarige, leeft ondergedoken in een safehouse. Dat schrijven verschillende Engelse en IJslandse media. Zijn vrouw Alexandra Ívarsdóttir - in 2008 verkozen tot Miss IJsland - trok na het nieuws meteen in bij haar ouders.