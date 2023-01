"Ik herken Man City niet meer": Guardiola ondanks gewéldige tweede helft tegen Spurs spijkerhard voor al wat blauw en wit is

Premier LeagueEen spectaculaire - en levensbelangrijke - ommekeer. Manchester City, waar Kevin De Bruyne negentig minuten op de bank bleef, kietelt leider Arsenal weer na een gewéldige tweede helft tegen Tottenham (4-2). Maar Pep Guardiola? Die was allerminst onder de indruk. Meteen na afloop, in een babbel met de rechtenhouders, viseerde hij al wat blauw en wit was.

“Als we dit seizoen met zo’n gebrek aan passie spelen, dan kan ik je zeggen dat we niks gaan winnen”, zo begon Pep Guardiola aan zijn spijkerharde analyse. “Hetzelfde met de fans, die 45 minuten zwegen. We werden bij de rust uitgejouwd omdat we aan het verliezen waren, niet omdat we slecht speelden. We waren de betere ploeg. Ze jouwden ons uit, maar misschien ligt dat aan ons. Misschien voelen we ons te veel op ons gemak omdat we vier keer kampioen speelden op vijf jaar. (...) Ik herken mijn team niet meer. Tot voor kort was er passie en goesting om te lopen. Denk je dat we op deze manier het gat met Arsenal nog gaan dichten? In geen enkel geval.”

Quote We zijn een organisa­tie van vrolijke bloemetjes. Ik wil geen vrolijke bloemetjes, ik wil Arsenal kloppen. En als we zo gaan spelen, dan maken zij ons kapot. Pep Guardiola

“Ik wil een reactie van de héle club -van iedereen", vervolgde de 52-jarige Spanjaard. “We zijn een organisatie van vrolijke bloemetjes. Ik wil geen vrolijke bloemetjes, ik wil Arsenal kloppen. En als we zo gaan spelen, dan maken zij ons kapot. We zijn mijlenver verwijderd van de ploeg die we de vorige seizoenen waren. Denk je dat het elk seizoen gaat lukken om zo’n comeback te realiseren? Zeker niet”, zo klonk het ook nog. En ook op de officiële persconferentie nadien ging hij zo nog wel even door.

KIJK. Guardiola meteen geconfronteerd met z’n harde woorden

Hoe dan ook had Guardiola ervoor gekozen om Kevin De Bruyne de hele wedstrijd op de bank te houden. “Een persoonlijk issue” hield hem even van het trainingsveld en nu dus ook uit de basisploeg tegen Tottenham. Vanop zijn zitje zag De Bruyne City vlak voor rust een dubbele uppercut incasseren: Kulusevski strafte een blunder van Ederson af, Emerson deed er een minuut later nog een schepje bovenop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

City halfweg in nesten, leider Arsenal zag het graag gebeuren. Maar de Citizens toonden een ander gelaat na de pauze. Alvarez en Haaland wisten in een mum van tijd de achterstand uit. Mahrez klopte luttele minuten later Lloris in zijn korte hoek - al had Perisic er vlak daarvoor net zo goed 2-3 van kunnen maken. Het Etihad Stadium ontplofte. In het slot deed Mahrez de boeken helemaal toe: 4-2.

City haalt zo na twee nederlagen opgelucht adem. Het verkleint de achterstand op Arsenal tot vijf punten, al hebben de Gunners wel nog een match tegoed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

KIJK. Guardiola over wat er met De Bruyne aan de hand was

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.