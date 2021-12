“Ik ben niet content”: Lukaku spreekt over situatie bij Chelsea, maar wanneer vond interview plaats?

Premier LeagueDe ideale quotes om een sluimerend conflict op te poken. Romelu Lukaku heeft in een interview met Sky Italia laten verstaan dat hij niet content is met zijn situatie bij Chelsea: “De trainer heeft ervoor gekozen om met een ander systeem te spelen. Natuurlijk ben ik daar niet tevreden over.” De sleutel is: wanneer vond het interview plaats? Voor of na zijn gesprek dat hij met Tuchel had?

De geest is uit de fles. Thomas Tuchel zal het mogen uitleggen op zijn volgende persconferentie. Romelu Lukaku zal dat bij zijn club mogen doen.

Sky Italia lanceerde donderdagavond een theater voor een uitgebreid interview met ‘Big Rom’, dat vrijdagmiddag wordt uitgezonden.

Quote Ik moet hard blijven werken en me professio­neel op blijven stellen. Ik ben niet tevreden met de situatie. Maar ik ben een werker. Ik geef niet op Romelu Lukaku

“Fysiek voel ik mij goed”, zegt Lukaku. “Zelfs beter dan ooit. In die twee jaar in Italië heb ik samengewerkt met goeie trainers en voedingsdeskundigen. Fysiek ben ik okay. Maar ik ben niet content met de huidige situatie. Dat is normaal. Ik denk dat de coach beslist heeft om met een ander systeem te spelen. Ik moet gewoon het hoofd niet laten hangen. Ik moet hard blijven werken en me professioneel op blijven stellen. Ik ben niet tevreden met de situatie. Maar ik ben een werker. Ik geef niet op.”

Woorden die kunnen worden geïnterpreteerd als een aanval op zijn trainer, Thomas Tuchel. En die niet in goeie aarde zullen vallen bij fans en media. ‘Big Rom’ stond een maand aan de kant met een enkelblessure. Vervolgens was hij tien dagen out met corona.

Dwangbuis

Na zijn terugkeer uit kwetsuur, eind vorige maand, borrelden ongeduld en onbegrip op. Het is zijn natuur. Coach Thomas Tuchel, de fysiektrainer en de medische staf trokken de handrem op. Hun parameters vertelden dat ‘Big Rom’ nog niet klaar was voor het tempo in de Premier League. Hij vond van wel. Ook al ondervond hij zelf in wedstrijden dat hij sneller op zijn adem trapte.

“Het was niet altijd makkelijk”, zei Lukaku zondag. “De coach en ik hebben een aantal conversaties gehad. Ook over wat hij van me wil.” Het is een punt dat Tuchel in enkele off the record-gesprekken ook heeft aangehaald. Hij vond dat Lukaku zich tactisch nog niet had aangepast aan zijn manier van voetballen.

Volledig scherm Tuchel praat met Lukaku. © EPA

De Duivel voelde op zijn beurt dat hij soms in een dwangbuis zat. Iets wat zijn mentor bij Inter, Antonio Conte, niet was ontgaan. Voor die als trainer aan de slag ging bij Tottenham, merkte hij op de Italiaanse televisie terloops op dat zijn collega hem niet adequaat uitspeelde. Te veel als een statische targetman, met de rug naar doel. Te weinig als de lopende man.

Lukaku: “Soms is het goed om een beetje duidelijkheid te hebben over wat een trainer juist van me verlangt. Ik heb hem verteld dat ik meerdere dimensies heb. Ik kan elk aspect toevoegen aan zijn spel. Ik kan ik de ruimte duiken. Ik kan druk zetten. Ik kan de bal bijhouden. Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik in de loop van de jaren heb toegevoegd aan mijn spel. Ik wilde gewoon een kans om dat te tonen. Die mogelijkheid heb ik gekregen.”

Het interview met Sky Italia werd al een tijdje geleden opgenomen. Was dat voor Lukaku opnieuw een kans kreeg en met twee goals in twee matchen opnieuw zijn kans greep?