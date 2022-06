“Ik at als een paard” en “kebab lust ik heel graag”: waarom ‘freak’ Haaland bij intrede Man City de kookploeg snel charmeert

Premier League“Doe mij maar een omelet met kaas en ham.” De introductievideo die Manchester City deze ochtend vrijgaf rond de komst van Erling Braut Haaland, toonde meteen het enthousiasme van de Noorse spits bij het zien van het keukenteam van de Citizens. Het is een publiek geheim dat de 1m94 grote Haaland graag eet. En veel. “Ik at als een paard bij Molde.”

In een zogenaamde ‘achter de deuren’-video van bijna een kwartier zien we hoe de eerste officiële dag van Haaland bij City verliep. Het eerste deel van zijn medische testen, een ontmoeting met de vertrekkende kapitein Fernandinho, de handtekening onder zijn vijfjarig contract. Maar ook hoe Haaland zijn haar goedlegt in het toilet en de cameraman meteen wat tips geeft voor de in zijn ogen perfecte snit. Ook zijn eerste kennismaking met de kookploeg is amusant. Op de vraag van chef Tom wat Haaland als ontbijt wil, bestelt hij een omelet met ham en kaas om zich meteen daarna tegoed te doen aan het buffet voor een kommetje fruit. Pizza’s zal hij er niet vinden. Die liet Guardiola in 2016 bij zijn entree in Manchester verbannen.

De nu 21-jarige Noorse spits was in zijn tienerjaren nog lang niet de krachtpatser die nu geregeld als een bulldozer het veld oversteekt. Zo zou Haaland volgens de overlevering in 15 maanden tijd maar liefst 12 kilogram aan spiermassa hebben gewonnen. “Omdat Erling Braut heel snel groeide rond zijn zeventiende, was het belangrijk om extra spiermassa te kweken. Hij was namelijk gewoon een lange slungel, had geen spiermassa en moest alles opnieuw gaan trainen”, vertelde Erase Steenslid, zijn voormalig fysiektrainer bij Molde FK, daarover. Net als de quote dat “Haaland altijd diegene was die het dichtst bij het buffet zat.”

Haaland zelf beaamt dat verhaal. “Toen ik bij Molde kwam, woog ik 73 kilo. Een jaar later was ik twintig kilo aangekomen.” Dat kwam niet volledig door zijn toewijding in de sportschool. “Ik at als een paard. Ik ben dol op eten en de kok bij Molde maakte het allemaal heel lekker klaar. Noorse gehaktballen en chocoladecakejes, ik ben er dol op en ik at er heel veel van.”

Volledig scherm Haaland naast de Noorse prinses Ingrid Alexandra na een match voor het goede doel met Noorwegen vandaag. © via REUTERS

Watford-spits Josh King, zijn ploegmaat bij de Noorse nationale ploeg, kon soms zijn ogen niet geloven. “Haaland is onverzadigbaar. Zowel voor doel als aan tafel. Een freak. Nooit, maar echt nog nooit, heb ik iemand zo veel zien eten.” Dagen met 4.000 calorieën zouden toen geen uitzondering geweest zijn.

Nu Haaland zoals veel van de topvoetballers over een persoonlijke kok beschikt, zal hij het wel over een andere boeg gooien. Onder meer een anekdote van de Franse verdediger Patrice Evra deed Haaland zijn eetgewoontes aanpassen. Die vertelde hem over die keer dat Ronaldo hem als ploegmaat bij Man United uitnodigde om bij hem te komen lunchen. Groot was de verbazing van Evra toen er alleen een stuk magere kip en wat salade te eten viel met louter een glas water. Waarna hij Evra vroeg om wat balletjes te trappen, in het zwembad lengtes te doen en daarna de sauna in te trekken.

“Erling probeert nu hetzelfde te doen”, zei zijn vader Alf Inge, zelf profvoetballer geweest bij onder andere Nottingham Forest, Leeds en ook Man City. “Hij ziet hoe Ronaldo op zijn 35ste nog steeds top is. En dat bewijst nogmaals dat Erling er alles voor over heeft om ook uit te groeien tot een wereldtopper. Zoals hij op zijn zestiende het ouderlijk huis in Bryne verliet om voor Molde te gaan spelen. Hij heeft altijd talent gehad, maar combineert dat met een ongeziene motivatie. Hij is een pak professioneler dan ik ooit was.”

Volledig scherm Erling en vader Alf-Inge Haaland in 2020. © Instagram

Alleen wanneer hij terugkeert naar Byrne tijdens de vakantieperiodes, wil hij zich nog wel eens aan kebab of Chinees wagen, waar hij steevast kiest voor de kippenblokjes of garnalen in zoetzure saus. “Kebab lust ik heel graag”, zei hij onlangs. “Ik kan het natuurlijk niet veel eten, maar het blijft wel mijn favoriet.”

Haaland, die voor Dortmund 86 keer scoorde in 89 matchen, zal er meteen bij zijn wanneer de selectie van Man City samenkomt na de internationale break om af te reizen naar de Verenigde Staten voor een oefentournee.

Volledig scherm Haaland scoorde zondagavond voor Noorwegen nog in de met 3-2 gewonnen derby tegen Zweden. © via REUTERS