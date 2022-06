“Hoe sneller hij weg is, hoe beter”: Chelsea-fans spuwen Lukaku uit na uitgelekt gesprek met Inzaghi

Premier LeagueDoor de grote poort keerde Romelu Lukaku vorig jaar in augustus terug bij Chelsea. Via een achterpoortje ontsnapt hij deze week uit Stamford Bridge. Een bericht uit het Italiaanse ‘Corriere della Serra’ zet nog wat meer kwaad bloed. Op 5 april, de dag van de verjaardag van Simone Inzaghi, zou ‘Big Rom’ zelf naar de coach van Inter gebeld hebben om te vragen wanneer hij mag terugkomen. De Chelsea-fans hebben na Thibaut Courtois een tweede Belgische rat.

Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer Romelu Lukaku opnieuw voorgesteld wordt als de spits van de nerazzurri. Inter heeft z’n bod op de huur voor Lukaku nog wat verhoogd: van 7 naar 10 miljoen euro. Dat benadert stilaan wat Chelsea in gedachten had. Afhankelijk van dat bedrag wordt de hoogte van een (verplichte) aankoopoptie bepaald - al is ook die nog geen zekerheid.

Quote Laat hem gewoon vertrekken - zonder zijn ‘bad vibes’ zijn we er alleen maar beter vanaf. Chelsea-fans

Tot afgrijzen van de fans van Chelsea. Na een explosief interview bij Sky Italia rond de jaargang werd Lukaku - mede door een gebrek aan goals - nooit meer in de armen gesloten. En nu kookt het potje stilaan over, na opnieuw nieuws uit Italië. Volgens Corriere dello Sport pakte Lukaku op 5 april om half negen ‘s morgens zijn gsm om Simone Inzaghi niet alleen een gelukkig 46ste verjaardag te wensen. Hij vroeg de T1 van Inter meteen ook wat hij moest doen om terug te kunnen keren naar Inter. Op eigen initiatief, aanvankelijk zonder medeweten van zijn makelaar Federico Pastorello.

Volledig scherm Lukaku ontgoocheld na zijn gemiste kans tegen Real Madrid. © Photo News

Het was onder andere op voorspraak van Lukaku dat Inter vorige zomer de broer van Pippo Inzaghi weghaalde bij Lazio als vervanger van kampioenenmaker Antonio Conte. Alleen om, deels door de noodlijdende financiële situatie in Milaan, in augustus opnieuw te kiezen voor Chelsea.

Volledig scherm Romelu Lukaku vorige zomer blij met de komst van Simone Inzaghi als coach van Inter. © Inter

De conversatie tussen Lukaku en Inzaghi vond plaats op de dag voor de heenmatch in de kwartfinale van Chelsea tegen Real Madrid. Match die na een geweldige hattrick van Benzema met 1-3 werd verloren en waarin Lukaku een goeie kopkans verprutste. Koren op de molen voor de argwanende Chelsea-fans, die Lukaku pas een maand later opnieuw zagen scoren. De reacties op de sociale media vandaag liegen er dan ook niet om. Lukaku wordt er gebrandmerkt als een verrader of een rat. “Laat hem gewoon vertrekken - zonder ‘bad vibes’ zullen we er alleen maar beter vanaf zijn”, luidt de teneur.

Volledig scherm © PN

Volledig scherm © PN

Bij Inter zal Lukaku opnieuw liefde proeven en een coach terugvinden die in hem gelooft en naar zijn kwaliteiten speelt. Roberto Martínez zal het graag horen, het WK in Qatar indachtig. Zo hielp ‘Big Rom’ met 24 competitiegoals in de Serie de nerazzurri in het seizoen 2020-2021 voor het eerst in elf jaar opnieuw aan de scudetto. Want het voorbije seizoen eindigde op een ware sof. Met slechts 8 goals in de Premier League, in totaal 15 doelpunten in 44 wedstrijden.

Volledig scherm Lukaku bezorgde Inter twee seizoenen geleden de scudetto. © REUTERS

In december kon er eigenlijk al een kruis gemaakt worden over de toekomst van Lukaku op Stamford Bridge, toen hij in een interview aan Sky Italia bekende niet blij te zijn met zijn situatie in Chelsea en met de tactiek van Thomas Tuchel. In datzelfde onderhoud sprak hij zijn wens ook uit om snel opnieuw speler van Inter te worden. Eentje die wel héél snel werkelijkheid wordt. Met dank aan Todd Boehly, de nieuwe Amerikaanse eigenaar die al snel duidelijk maakte van Lukaku af te willen. Maar tot afgrijzen van de Chelsea-fans.

Volledig scherm Lukaku in december 2021 bij Sky Italia in een interview dat zijn tweede carrière bij Chelsea zou ondermijnen. © Sky

Lukaku vandaag op de cover van La Gazzetta dello Sport:

