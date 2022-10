Historische score in L’Équipe voor Haaland na derby, ex-toppers uit Premier League vol lof: “Hij is meedogenloos”

Premier LeagueDeels mens, deels machine. Zo omschrijft de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe Erling Haaland (22) vandaag. Een Cyborg. De Noor had een rechtstreekse voet in vijf van de zes goals van Man City in de derby tegen Man United en wordt overladen met lof. Een overzicht.

L’Équipe: “Hij domineerde de derby”

De perfecte match speelde Haaland volgens L’Équipe, dat hem omschrijft als een cyborg - samensmelting van mens en machine. De Noorse spits werd voor zijn prestatie beloond met een 10 op 10 en zo'n perfecte score geeft de Franse sportkrant zelden. Haaland is nog maar de veertiende speler sinds 1988 die een 10 krijgt van L’Équipe. Franck Sauzee, Bruno Martini, Oleg Salenko, Lars Winfield, Robert Lewandowski, Carlos Eduardo, Neymar, Dusan Tadic, Lucas Moura, Serge Gnabry, Kylian Mbappe en Alban Lafont gingen hem voor.

“Het klopt, na rust heeft hij een bal in het zijnet getrapt. Maar we kunnen niet anders dan de maximumscore te geven aan deze Noorse Cyborg”, schrijft L’Équipe. “Hij heeft deze derby volledig gedomineerd en scoorde voor de derde opeenvolgende keer een hattrick in een Premier League-thuismatch. Daarnaast gaf hij ook nog twee assists.”

Volledig scherm De beoordeling van L'Équipe. © L'Équipe

Terry: “Hij kan de beste ooit worden in de Premier League”

Ook de Engelse pundits, vaak ex-spelers met het nodige aanzien, spaarden de grote woorden niet om de prestatie van Haaland te beschrijven. Chelsea-legende John Terry zegt dat hij de beste speler ooit in de Premier League kan worden. “Het is héél vroeg om zoiets te zeggen. Dat besef ik”, aldus Terry op beIN SPORTS. “Ik kan hem echt met niemand vergelijken. Ik heb nog nooit een speler gezien die op die jonge leeftijd al zó hongerig is om goals te scoren. Hij is gewoon meedogenloos.”

Man United-legende Rio Ferdinand grapte op Twitter dat Haaland de centrale verdedigers in de Premier League “respectloos" behandelt, na zijn derde hattrick van het seizoen. Bij Sky Sports zei Gary Neville dan weer dat er simpelweg niet te verdedigen valt tegen de spits. “De hattrick van Phil Foden was ook fantastisch, maar Haaland is compleet anders”, aldus de ex-verdediger, die 400 duels speelde voor United. “Hij doet moeilijke acties makkelijk ogen - de kwaliteit van een absolute topper. Man City was al een geweldige ploeg en met hem erbij zijn ze gewoon nog gevaarlijker geworden. We gaan nog speciale dingen meemaken, dat weet ik wel zeker.”

Volledig scherm Erling Haaland. © ANP / EPA

Guardiola: “Hij heeft een geweldig instinct”

Ook City-trainer Pep Guardiola werd na de 6-3-zege uiteraard gevraagd om de match van Haaland te beoordelen. “Weet je, wat hij vandaag deed, heeft hij eigenlijk ook gedaan in Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland", sprak de Spanjaard. “Hij heeft een geweldig instinct, voelt perfect aan waar hij op welk moment moet zijn. Dat heb ik hem niet geleerd, met die kwaliteiten is hij geboren. Zijn mama en papa zijn er verantwoordelijk voor. Onze rol is om hem te helpen om nog meer en nog makkelijker te scoren. En dat loopt goed. We mogen ook blij zijn dat hij vandaag topfit is. Vorig seizoen heeft hij enorm veel matchen gemist bij Dortmund, hier kan hij makkelijk 90 minuten op het veld blijven staan. Een pluim op de hoed van onze medische staf, ook.”

Haaland stond ooit dicht bij transfer naar... Man United Het rijtje clubs waar Erling Haaland ooit bijna belandde is lang. Volgens ESPN greep ook Manchester United ooit maar net naast de Noor. Toenmalig coach Ole Gunnar Solskjaer, met wie Haaland eerder had samengewerkt in Molde, probeerde volgens het medium om Haaland in 2019 naar Old Trafford te halen. Een akkoord leek zelfs in de maak, maar toenmalig CEO Ed Woodward trok naar verluidt de stekker uit de deal omdat hij de eisen van Haalands makelaar Mino Raiola te gortig vond en omdat het kamp-Haaland een afkoopclausule in het contract wilde. Uiteindelijk was het Borussia Dortmund dat Haaland kon inlijven.

