“Hij wou zo graag snel terug zijn”: Leandro Trossard maakt met drie assists in één helft statement, maar bezorgt z’n coach ook kopzorgen

Een comeback met een bang. Eigenlijk hadden ze hem bij Arsenal zo snel niet terugverwacht. Leandro Trossard had amper zeven dagen nodig om te herstellen van de lichte liesblessure die hij vorige week tegen Bournemouth op had gelopen. Terwijl ze bij de medische staf nog een weekje langer hadden ingecalculeerd.

“Maar hij wou zo graag snel terug op het veld staan”, zei Mikel Arteta. Voor de camera zag je Arteta opblinken wanneer hij over Trossard sprak. Het is die honger die zijn trainer graag ziet.

Zijn rol als verbindingsman voorin ligt Trossard. Als valse negen was hij tegen een zwak Fulham goed voor drie assists, maar dat hadden er gerust nog een paar meer kunnen zijn. Hij was aangever bij de opener van Gabriel, de tweede van Gabriel Martinelli en de derde van Martin Ødegaard. Trossardinho als foerier van twee Brazilianen en een Noor. In de Premier League deed assistkoning Kevin De Bruyne dat hem zelfs niet voor. Acht anderen, waaronder Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas Paul Pogba en Harry Kane, lukten er ooit wel vier in een wedstrijd.