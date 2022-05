“Hij heeft er bijna mijn tanden uitgebeukt”: Noel Gallagher komt met bizar verhaal over incident met vader van City-sterkhouder Dias

Time-outAls fervente City-fan zal Noel Gallagher, ex-Oasis, de razend spannende titelmatch van gisteren niet snel vergeten. Al is er nog extra reden waarom 22 mei 2022 voor altijd in z'n geheugen staat gegrift. Gallagher werd in de loges op de vloer gebeukt door de vader van verdediger Rúben Dias.

Vol gedrevenheid vertelt Noel Gallagher, ex-Oasis en diehard Manchester City-fan, aan talkSPORT wat hem overkwam tijdens de doldwaze ontknoping in het Etihad Stadium. En dat wat hij meemaakte in de loges niet snel zal vergeten worden. “Toen die derde goal viel (in minuut 81, red), werd het stadion een echt gekkenhuis”, begint Gallagher, inmiddels 54, zijn verhaal aan het Engelse medium. “In onze box zat ook de familie van Rúben Dias (verdediger van City, red.). In al mijn vreugde sprong ik als een idioot in het rond en tilde ik mijn zoon op en gaf hem door als was hij de Premier Leaguetrofee.” Gallagher uitzinnig van blijdschap dus, maar dan liep het mis.

“Ik draaide me om en plots zag ik de vader van Rúben recht op mij afstormen en een kopstoot uitdelen. Ik viel op de grond, bedekt met bloed. Ik miste de laatste minuten van de wedstrijd, want meteen werd ik naar beneden gebracht tot bij de St John’s Ambulance. Daar werd ik genaaid aan mijn bovenlip. Ik heb ook twee blauwe ogen.”

Volledig scherm Noel Gallagher. © REUTERS

Even later stond Gallagher, intussen opgelapt, voor de neus van Pep Guardiola - een goede vriend. “Ik liep naar beneden, hij - in tranen - liep op dezelfde trap naar boven. We knuffelden. Pep zei: ‘hey, wat is er met jouw gezicht gebeurd’? Ik antwoordde: ‘Niets, niets, ga vieren met jouw spelers’”. Maar mocht je mij nu tegenkomen op straat zou je denken dat ik net terugkom van Elland Road (stadion van Leeds, red.) in de jaren 80. Het is ongelofelijk, het lijkt echt alsof mijn gezicht helemaal in elkaar is geslagen. Veel City-fans hebben er mij al op aangesproken. Die vader van Rúben is echt een beer van een vent. Hij heeft bijna mijn tanden uitgebeukt.”

Liam versus Jamie

Terwijl Noel de pijn verbeet, liet nog een ander Gallagher-lid van zich horen. Liam, eveneens reusachtig City-fan, zocht op Twitter de clinch op met Jamie Carragher - voormalig Liverpool-aanvoerder, huidig Sky Sports-analist en met 508 matchen een absolute legende op Old Trafford. “Pep is God. Wat heb je nu te zeggen Carra?”

Carragher had een gevat antwoord klaar. “Ik zeg dat jullie nooit de Champions League zullen winnen en dat Oasis sh*t is in vergelijking met de Beatles. Is dat oké?” Liam, die wellicht geen respons had verwacht van Jamie, gaf niet af. “Amai, je hebt veel praatjes voor iemand van Liverpool. Je hebt zeker te veel tijd doorgebracht met Neville? Oasis klopt The Beatles op elk gebied. Hoe vaak hebben de Beatles op Knebworth gestaan?”

Een Twitter-ruzietje tussen twee sterren. Vooral de volgers van Carragher gingen er vurig in mee.

