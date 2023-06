Hij blijft in de Premier League: Youri Tielemans tekent bij Aston Villa

Na vier jaar Leicester City en de recente degradatie besloot Youri Tielemans zijn aflopend contract niet te verlengen. Het was niet duidelijk wat de volgende bestemming van de 26-jarige middenvelder ging worden, tot nu. Tielemans zet zijn handtekening bij Aston Villa. De club uit Birmingham mag volgend seizoen voor het eerst sinds lang Europa in. Dankzij een sterke tweede seizoenshelft - en een metamorfose onder de nieuwe coach Unai Emery - eindigde Aston Villa als zevende in de Premier League. Emery wou onze landgenoot er absoluut bij met het oog op Europees voetbal.

Bij Villa zal Tielemans herenigd worden met Leander Dendoncker. Ze doorliepen samen de jeugdreeksen van Anderlecht en zetten hun eerste stappen in het profvoetbal bij de Brusselse A-kern. Nog een voordeel: Birmingham ligt slechts op een uurtje rijden van Leicester. Een verhuis is dus niet noodzakelijk.

Tielemans speelde in totaal 195 wedstrijden voor Leicester City. Zijn meest memorabele was ongetwijfeld het enige doelpunt in de FA Cup-finale tegen Chelsea in 2021. In datzelfde jaar wonnen ‘The Foxes’ ook het Community Shield.