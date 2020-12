Het verhaal van Divock Origi bij Liverpool lijkt geschreven

Premier LeagueZo graag wil Liverpool van Divock Origi (25) af. Zijn club staat open voor een verkoop of een verhuur - als ze maar voldoende worden gecompenseerd. Er wordt met hem geleurd, ook in België.

Op zijn Twitter heeft Origi op de 'erase'-knop gedrukt. Alle posts uit het verleden zijn verdwenen. Alle herinneringen aan zijn successen bij Liverpool ook. Tunnelvisie. In zijn 'bio' staat zelfs niet meer vermeld dat hij voor de Engelse kampioen speelt. Op zijn Instagramaccount heeft hij zijn foto's nog laten staan, maar ook daar heeft hij sinds 30 oktober niets meer gepost. 'C'est dieu qui donne.' Het is God die geeft. In zijn Twittergedrag zien Liverpoolfans meer: in januari is hij weg.

Op Liverpool valt te horen dat een vertrek in de winter effectief bespreekbaar is. Zelfs de blessure van Diego Jota verandert daar niks aan. The Reds staan open voor een definitieve verkoop, een verhuur (met optie tot aankoop) of als pasmunt bij een inkomende transfer. Wolverhampton, dat hem twee jaar geleden wilde, heeft hem nog altijd op een lijst staan. Ook bij Newcastle, Brighton en Aston Villa zijn ze op de hoogte dat Origi op de markt staat. Het is wachten op een move.

Kostelijke onderneming

Ook in Duitsland en Italië zijn er clubs die Origi op de radar hebben staan. Een aantal voetbalnieuwssites, draaiend op de sponsoring van gokkantoren, brachten hem de voorbije maanden in verband met Club Brugge en Antwerp FC. Bij Club zoeken ze een ander profiel. Voor Antwerp wordt het sowieso een kostelijke operatie - ze hebben enkel de slagkracht om te huren. Wolfsburg betaalde in 2017 een huurprijs van zo'n 7 miljoen euro voor een seizoen. Voor een half jaar moet hij minstens 2 miljoen kosten. Een aanzienlijke investering voor elke Belgische club in coronatijden - zonder garantie op succes. Bij Liverpool liep er naar eigen zeggen geen officiële aanvraag vanuit België binnen. Daar klinkt het dat de ambities van Origi hoger liggen.

Origi is afgegleden in de pikorde bij Liverpool. In de Premier League speelde hij amper 7 minuten. In de Champions League stond hij drie keer aan de aftrap, overtuigen deed hij zelden. Bij bondscoach Martínez ligt Origi niet in de bovenste schuif. Om een waterkansje te maken op het EK, moet hij de komende maanden meer aan spelen zien toe te komen.

Volledig scherm Op training bij The Reds. Origi krijgt er nog amper speelminuten. © Liverpool FC via Getty Images