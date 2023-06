Het stond in de sterren geschreven: Vincent Kompany en Burnley ontvangen op eerste speeldag Premier League landskampioen Manchester City

Vincent Kompany start nu al met voorberei­ding op seizoen in de Premier League: “We hebben al genoeg vakantie gehad”

Vincent Kompany is er graag vroeg bij. Héél vroeg. Amper vier weken na de laatste match als kampioen in ‘The Championship’, begon Burnley begin deze week al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League. “Het is zo belangrijk om 100 procent fit en klaar te zijn tegen het begin.”