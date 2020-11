Het deel van het interview met Klopp dat maar beter niet getoond werd: “Als er nog iemand me over tv-contract spreekt, word ik echt zot”

Klopp vindt het niet kunnen dat de Premier League-kalender niet is aangepast wegens de pandemie en beschuldigt de tv-stations ervan niets in te zitten met de gezondheid van de voetballers. Liverpool speelt woensdagavond Champions League tegen Atalanta, waarna zaterdagmiddag om 12u30 Engelse tijd een uitmatch in Brighton volgt. Nadat tegen Leicester ook Naby Keita uitviel, is er nog weinig plaats in de lappenmand van de Reds: Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Thiago, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri en Salah. Die laatste traint na een Covid 19-besmetting sinds vandaag weer mee. Bij Tottenham viel ook Rode Duivel Toby Alderweireld uit na overbelasting met een scheurtje in de liesstreek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Er gebeurt niets”

Na de 3-0 tegen Leicester hakte Klopp in gesprek met een journalist van Sky Sports zwaar in op de rechtenhouders, in een poging het schema nog te herzien. “Als jullie niet samenzitten met BT Sport, hangen we er er straks allemaal aan", aldus Klopp in duidelijke taal. “Blijven we verder spelen op woensdagavond en vervolgens zaterdagmiddag, ben ik er niet zeker van dat we het seizoen eindigen met elf spelers. Ik weet dat jullie (doelend op de rechtenhouders, nvdr) je daar niets van aantrekken en net dat is het probleem. We hebben het hier al zo dikwijls over gehad maar er is niets gebeurd.”

Volledig scherm © Photo News

“Ik heb het niet over Liverpool, maar over alle voetballers. Pique liep een zware knieblessure op zaterdag, vandaag Bukayo Saka (Engelse middenvelder van Arsenal die drie interlands speelde, nvdr). Er wordt me gezegd dat ik moet roteren, maar wie? In de aanval heb ik nog wel wat opties, maar voor de rest zijn het kinderen. Een immens probleem. Gecreëerd door de rechtenhouders en niemand anders. Atalanta woensdag, Brighton zaterdag, dat is een vroeg kerstgeschenk. We gaan op flanellen benen staan in Brighton. Misschien kunnen we hun al maar meteen de punten geven? Daar denk ik aan want zo is het.”

Toen de interviewer aanhaalde dat de clubs akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van Sky Sports, kreeg Klopp het helemaal op de heupen. “Mensen, praat met elkaar en beslis. Ik werk graag met jullie samen, maar als er nog één iemand me over dat tv-contract spreekt word ik echt zot. Want dat contract is niet voorzien op een Covid-19-seizoen.”

“Iedereen past zich aan. Alles is veranderd, alleen dat televisiecontract blijft volledig hetzelfde. ‘Het is er, dus we houden er ons aan.’ Maar niets is nog hetzelfde. De hele wereld is veranderd!”

Geen vijf wissels

Nuance: misschien dat Klopp ook en vooral even met de Amerikaanse eigenaars van Liverpool moet samenzitten. Elk clubbestuur is gezwicht voor de honderden miljoenen van de tv-zenders. Zeker de slots in primetime voor BT en Sky zijn bijzonder lucratief. Bovendien ijvert Klopp ook voor vijf wissels per match, maar die reglementswijziging werd in een Premier League-vergadering net door de clubs niet goedgekeurd.

Volledig scherm Jurgen Klopp feliciteert de Portugese doelpuntenmaker Jota. © Photo News