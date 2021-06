Het bewogen weekend van Kevin De Bruyne: kleine ingreep aan oogkas, extra trofee, vandaag bij Duivels in Tubeke

Premier LeagueEerst de trofee, dan de kleine ingreep. En niet omgekeerd. Zondagavond kroonden zijn ­collega-profvoetballers Kevin De Bruyne (29) verrassend voor de tweede keer op rij tot PFA Player of the Year, de meest prestigieuze individuele prijs in ­Engeland. In ­Tubeke meldt er een zich aan met een extra beker op zijn palmares, een bonus en een sneetje aan het oog.

Niets is wat het lijkt.

Zelfs de bookmakers hebben zich mispakt aan de profvoetballers in Engeland.

Begin april stond Kevin De Bruyne in de goknoteringen 33 tegen 1. Elke ingezette euro leverde 33 euro op als hij voor de tweede keer PFA Player of the Year zou worden, het Engelse equivalent van onze Profvoetballer van het Jaar. Sindsdien speelde de Duivel slechts één keer negentig minuten in de Premier League – een van de laatste zeven wedstrijden.

Onverwacht

Toch weerhield dat zijn collega’s er niet van om hem genoeg stemmen te bezorgen voor een tweede triomf op rij. Stunt waarin enkel Thierry Henry (2003 en 2004) en Cristiano Ronaldo (2007 en 2008) ooit in slaagden. Onverwacht staat hij in een uniek rijtje.

Zelf had De Bruyne de verkiezing tot ­beste speler in Engeland evenmin zien aankomen. Ook hij knipperde eens met de ogen. Door blessures en rotatie miste hij in 2020-’21 net geen 40 procent van de wedstrijden. In de assist­ranking moest hij Harry Kane (Tottenham) en Bruno Fernandes (Man United) voor zich dulden. Met 6 goals en 12 laatste passes was hij nipt de meest beslissende speler bij landskampioen Man City, maar collega-middenvelder Ilkay ­Gündogan scoorde er bijvoorbeeld twee keer zoveel.

Bonuspremie

Verdediger Ruben Dias ontving misschien dubbel zoveel complimenten voor zijn aandeel in de titel, als stabilisator van de verdediging. De FWA, de belangenvereniging van de media, riep hem uit tot zijn Voetballer van het Jaar. Een panel van oud-spelers, media en fans besliste in naam van de Premier League om de Portugees ook tot Footballer of the Season te kronen.

De profvoetballers prefereerden echter de klasse van De Bruyne – zij weten écht hoe moeilijk het is om ­tegen hem te spelen. Hij krijgt er wellicht een mooie bonus voor. In zijn vorig contract was een premie van 350.000 euro opgenomen, en nog eens een extraatje van 115.000 euro als hij in het Team van het Jaar werd gestemd. Of in zijn in april opgewaardeerde contract dezelfde bedragen staan, is niet geweten. Mogelijk gaat dat pas in ­vanaf 1 juli.

«Van alle individuele prijzen is dit de ­belangrijkste. Dat de ­andere spelers mij verkozen hebben, zegt alles. In mijn ogen kennen zij er het meeste van. Dit is een van die bekers die je later aan je kinderen kunt tonen: ‘Kijk eens wat papa heeft gewonnen toen hij nog jong was?’”

De officiële bekendmaking was voor zondagavond tijdens een live-show op het internet, maar De Bruyne was al een tijdje op de hoogte van de verkiezing. Dat gaat zo als er officiële foto’s en ­video’s moeten worden geschoten voor de organisatie en club­websites.

Niets is wat het lijkt.

Kleine ingreep

Toen De Bruyne zich zaterdag in het zieken­huis aanmeldde voor een kleine ingreep aan de oogkas, was dat als PFA Player of the Year. De operatie duurde amper 20 minuten.

Het was opvallend dat Roberto Martínez zelf met een update naar buiten kwam. In het verleden was de bondscoach nochtans niet altijd even eerlijk in zijn communicatie over blessures, maar deze keer besliste hij te antici­peren. Het masker gedeeltelijk af.

Martínez zaterdag: “Na een evaluatie vrijdag bleek dat De Bruyne toch een operatie moest ondergaan. Een ingreep om de structuur van de oogkas op lange termijn te verstevigen, zodat er later geen issues meer optreden. Het gaat goed met hem. Hij kan niet wachten om op het veld te staan. Maandag (vandaag, red.) sluit hij aan. Hij moet niet lang ­herstellen van de ingreep. Integendeel. Hij zal wellicht zonder bescherming kunnen spelen.”

Hoe of wat kon/wilde Martínez niet ­uitleggen – “ik ben geen chirurg, enkel maar een bescheiden kinesist”. Zijn woorden riepen meer vragen op dan antwoorden. Noch in het kamp-

De Bruyne, noch rond de bond gingen ze in op verdere details. Die mag de ­speler zelf vertellen als hij dat wil.

Vanaf vandaag kan dat. Na zeven dagen vakantie in eigen land, met de nodige fysieke check-ups voor de gebroken neus en oogkas, meldt De Bruyne zich bij de Rode Duivels aan.

Sneetje aan het oog, bonus en een trofee rijker.

Niets is wat het lijkt.

Misschien ziet hij er ondertussen al anders uit dan op de officiële huldigingsfoto.

Martínez: “Het was een beslissing voor het welzijn van De Bruyne”

