Herboren magiër aan de Mersey: James Rodríguez is de hoop van Everton in derby tegen Liverpool

Nooit eerder dit decennium was de hoop zo groot. Na tien jaar verwacht Everton eindelijk van aartsrivaal Liverpool te kunnen winnen. De man die daarvoor moet zorgen: James Rodríguez (29), helemaal opengebloeid in de Premier League.

Slechts anderhalve kilometer van elkaar verwijderd, maar toch een hemelsbreed verschil. Terwijl Liverpool de voorbije jaren pronkte met de Premier League en Champions League, kwijnde rivaal Everton weg in de grijze middenmoot. Maar dit jaar liggen de kaarten anders. Everton gooit namelijk hoge ogen: na vier overwinningen op rij staan ze verrassend op kop van de Premier League. Willen ze die reeks verlengen, dan moeten ze ook de Merseyside Derby winnen. Dat belooft geen sinecure te worden: de laatste keer dateert al van tien jaar geleden.

Volledig scherm © AP

Heel de club rekent daarvoor op James Rodríguez, die de voorbije transferperiode voor ruim 22 miljoen euro Real Madrid verliet. De wereld leerde de Colombiaan in 2014 kennen wanneer hij zich tot topschutter kroonde op het WK in Brazilië. Dat de toenmalige Monaco-speler een toptransfer zou versieren, was alleen maar de logica zelve. Hij trok naar Madrid, waar hij een uitmuntend eerste seizoen speelde. Die vorm kon hij in zijn tweede jaar niet aanhouden, en Los Blancos leenden hem uit aan Bayern München. Maar net zoals het in Spanje spaak liep, was Rodríguez ook in de Bundesliga niet de draaischijf die hij hoopte te zijn. Na twee jaar keerde hij terug naar Madrid, maar opnieuw geraakte hij niet op kruissnelheid. Een knieblessure gooide roet in het eten en Zidane liet hem uiteindelijk maar veertien keer opdraven. Alle vaart leek uit zijn carrière verdwenen.

Eindeloos vertrouwen

Dat was buiten Carlo Ancelotti gerekend. De Italiaanse coach wordt na een passage bij Napoli aangesteld als trainer bij Everton en trekt voor de zoveelste keer aan de mouw van Rodríguez. Ancelotti heeft al jaren een boon voor de aanvallende middenvelder: hij haalde hem in 2014 naar Madrid, heette hem in 2017 welkom in de Bundesliga én probeerde hem vorig jaar binnen te rijven bij Napoli. Dat ook Allan (ex-Napoli) en Abdoulaye Doucouré (ex-Watford) de weg vonden naar Everton, is trouwens de verdienste van de Italiaan.

Volledig scherm Dominic Calvert-Lewin en trainer Carlo Ancelotti. © Pool via REUTERS

Het eindeloos vertrouwen van Ancelotti werpt nu zijn vruchten af: de aanvallende middenvelder lijkt in Engeland zijn wedergeboorte te beleven en is voorlopig aan een sterk seizoen bezig. In vier matchen liet hij al drie goals en twee assists optekenen. Eindelijk terug vertrokken.

Leeg stadion

Als er een moment is om Liverpool te kloppen, zo leeft het gevoel bij Everton, dan is het wel dit weekend. Los van de indruk die de mannen van Jürgen Klopp vorige week gaven – de Reds incasseerden een pijnlijke 7-2 op het veld van Aston Villa – kan Everton ook gewoon een meer dan degelijk elftal presenteren. Naast Rodríguez kan Ancelotti beroep doen op man-in-vorm Dominic Calvert-Lewin, die met zes goals de huidige topschutter is in de Premier League. Ook de Braziliaan Richarlison bewees de afgelopen weken zijn waarde, onder andere door tegen West Bromwich Albion twee assists uit te delen.

Als Everton de drie punten thuishoudt, zal dat voor een leeg stadion zijn. Supporters zijn vanwege de coronacrisis nog niet toegelaten in Goodison Park. Afwachten om te zien of het James Rodríguez tegenhoudt zijn duivels te ontbinden.

Volledig scherm © Photo News

