Hattrickheld Haaland heeft voet in vijf goals tegen United (6-3), Foden scoort er drie, De Bruyne brengt er twee aan

Premier LeagueEen voet in vijf goals. Alle headlines voor hattrickheld Erling Haaland, ook goed voor twee assists. Veel lof voor youngster Phil Foden, ook maker van drie doelpunten. En tussenin gaf Kevin De Bruyne ook twee assists. De vijf offensieve krachten van Man City speelden stadsrivaal Man United helemaal zoek. Tennisscore (6-3). Een kampioen demonstreerde. Een topclub in verval incasseerde de zoveelste vernedering. What’s the story, morning glory ?

Zó lang hoeven we niet eens te zoeken. Op 13 augustus 2022, anderhalve maand geleden, slikte Man United ook vier tegengoals in de eerste helft. Het was de enige en laatste keer dat Cristiano Ronaldo in de basis stond onder coach Erik Ten Hag - hij is uitgerangeerd.

Toen, bij Brentford, heetten de doelpuntenmakers en aangevers Josh Da Silva, Matthias Jensen (doelpunt en assist), Ben Mee (doelpunt), Ivan Toney (twee assists) en Bryan Mbeumo.

Bij Manchester City klinken die namen prestigieuzer. Erling Haaland, fenomeen, is zich niet bewust van alle records waarop hij in de Premier League jaagt. Na de Manchesterderby, waarin hij goed was voor een derde hattrick, staat de teller op 15 goals en 4 assists in de Premier League, plus 3 goals in 2 matchen in de Champions League. Beslissend is hij om de 43 minuten. Machine. Of nog meer dan dat.

Volledig scherm © Photo News

In de schaduw van de Noorse reus krikt ook Kevin De Bruyne zijn cijfers lustig op. In alle competities heeft hij er ondertussen tien. Vijf ervan werden afgewerkt door Haaland. Ze vinden mekaar alsmaar makkelijker. Bernardo Silva, Phil Foden, John Stones, Rodri, Cancelo en Gündogan zijn de andere foeriers.

Zondagmiddag schilderde De Bruyne een corner netjes op het hoofd van Haaland. Zijn tweede was om vingers en duimen van af te likken. Zonder veel druk krulde hij de bal in de rug van de defensie. In de stuit werkte een topaanwinst knap af.

Haaland dikte de score aan, nadat de vinnige Phil Foden City vroeg op voorsprong had getrapt. Na een knappe actie van Grealish en op voorzet van Bernardo. Foden zette ook de ruststand op het bord. De Bruyne ging op een counter aan het rennen. Bediende Haaland en die speelde op zijn De Bruyne’s Foden aan. Demonstratie.

Volledig scherm © AP

Man United was, ondanks een hoopvolle 12 op 12, nergens. Overal een stap tekort.

Na een blessure van Kyle Walker mocht ook Sergio Gomez (ex-Anderlecht) opdraven. Antony, Uniteds aanwinst van 100 miljoen, milderde nog na rust. Gomez bediende Haaland voor zijn derde. Zijn eerste assist in de Premier League - hij is nu beter af dan bij paars-wit. De vernedering was compleet.

Aan de tunnelclub, de VIP-tribune, vervoegde Haalands vader Alf-Inge de supporters van Man City in de Poznan. De typische dans waarmee ze de rug naar het veld keren. 21 jaar geleden luidde toenmalig United-aanvoerder Roy Keane in de derby met een doodschop stilletjes het eind van zijn carrière in. Zijn zoon nam op zijn manier zijn revanche.

Negen minuten na Haaland kreeg ook Phil Foden zijn hattrick, op aangeven van… Haaland himself. In dat doelpunt was Kevin De Bruyne ook weer betrokken. Teamwerk.

Na de 6-1 haalde Guardiola zijn ‘big guns’ van zijn middenveld naar de kant. Einde van De Bruyne, Grealish en co. Haaland mocht wel blijven staan. Martial milderde nog twee keer, onder meer vanop de stip.

In 2011 triomfeerde Man City al eens met 1-6 op Old Trafford. Die blamage voelde nog pijnlijker aan.

Een ongeslagen Man City blijft in het zog van leider Arsenal. Man United telt al acht punten achterstand op zijn zijn stadsrivaal.

De 1-0 van Foden:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 2-0 van Haaland, op assist van De Bruyne:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 3-0 van Haaland:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.