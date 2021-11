Hakbijl valt vandaag of morgen voor Solskjaer: Fletcher en Carrick staan klaar om over te nemen bij Manchester United

Premier LeagueDe nederlaag te veel. Manchester United stopt de samenwerking met Ole Gunnar Solskjaer (48). Officieel is het nog niet, het communiqué volgt later vandaag of morgen. Darren Fletcher (37) en Michael Carrick (40), twee andere United-iconen, staan klaar om over te nemen.

Na de 4-1-vernedering tegen Watford heeft het United-bestuur beslist om Solskjaer de laan uit te sturen. Officieel werd er nog niet gecommuniceerd, dat gebeurt later vandaag of morgen. Het ontslag komt niet uit de lucht vallen. Ook met Cristiano Ronaldo loopt het niet op Old Trafford. United staat pas zevende met 17 op 36. De Noor stond bijna drie jaar aan het roer van United. Hij nam in december 2018 over van de ontslagen José Mourinho.

Michael Carrick, assistent van Solskjaer, en Darren Fletcher, sinds maart technisch directeur, staan klaar om over te nemen. De bedoeling is om dat te doen in afwachting van een nieuwe T1. Ook Carrick en Fletcher zijn United-iconen. Samen speelden ze 806 wedstrijden voor de club.

“Ik excuseer me bij de fans, we zijn beschaamd over de manier waarop we hier verliezen”, vertelde Solskjaer na de blamage tegen Watford. “Soms moet je gewoon ‘sorry’ durven te zeggen.” Over een eventueel ontslag wilde hij niet praten. “Ik werk voort voor deze club, zoals ik al achttien jaar aan het doen ben. De communicatie met het bestuur is goed en hetgeen er gezegd wordt, zal dan ook tussen ons blijven.”

Ole Gunnar Solskjaer.