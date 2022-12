Haaland zit nu aan 20 Premier League-goals en heeft record beet: “Anderen zien scoren op het WK maakte me nog hongeriger”

Haaland staat dit seizoen in de Premier League al op twintig treffers en hij verbeterde zo het record van Kevin Phillips, die begin deze eeuw in 21 wedstrijden voor Sunderland tot 20 goals in de Premier League kwam.

Haaland speelde gisteravond overigens in zijn geboortestad - zijn vader Alf-Inge speelde van 1997 tot 2000 voor Leeds United. En daarom vierde de Noor gisteren ingetogen. “Ik heb veel respect voor de stad, de club en de supporters”, aldus Haaland. “Het was een speciale avond. Ik had vroeger shirts van Leeds United en Manchester City en was heel gek om hier nu te spelen.”

Haaland was ook streng voor zijn eigen prestatie. “Ik heb twee keer gescoord, maar ik had er vijf moeten maken. Ach, het belangrijkste is dat we winnen en dat we in het spoor van Arsenal blijven. Wat ik tijdens het WK heb gedaan? Televisie gekeken en boos geweest omdat ik andere spelers zag scoren (lacht). Ik heb in die weken mijn batterijen op kunnen laden en andere spelers zien scoren heeft mij nog hongeriger gemaakt. Ja, het irriteerde me zelfs een beetje.”