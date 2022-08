Haaland breekt record en scoort tegen Nottingham Forest tweede hattrick in vijf dagen tijd

Premier LeagueErling Haaland ging tegen Nottingham Forest (6-0) met alle eer en aandacht lopen. De 22-jarige spits van Manchester City schitterde door in 39 minuten drie keer te scoren. Voor de Noorse sensatie was het zijn tweede hattrick op rij. Kevin De Bruyne loste hem 20 minuten voor tijd af.

Drie goals tegen Crystal Palace, drie goals tegen Nottingham Forest. Het waren vijf uiterst productieve dagen voor Erling Haaland. Back to back hattricks voor de Noor. Haaland was in zijn eerste vijf Premier League-optredens goed voor negen doelpunten. Een nieuw record. Toen hij er na 68 af moest voor Kevin De Bruyne kreeg hij een staande ovatie. Wat een spits. Wat een aanwinst. Beter kun je niet beginnen.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Slechts 39 minuten had hij nodig tegen dat arme Forest. In minuut twaalf was het al raak op aangeven van Phil Foden. In de korte hoek schoot Haaland met de linker raak. De 2-0 scoorde hij dan weer met rechts, een simpele binnentikker. En even daarna zorgde de City-spits met het hoofd voor de 3-0. Zo compleet, altijd op de juiste plek. Niet af te stoppen.

In de tweede helft dikten Joao Cancelo en Julian Alvarez verder aan tot 5-0. De voet ging van het gaspedaal en behalve Haaland werden ook Foden, Stones, Rodri en Cancelo naar de kant gehaald. KDB viel in, net als Sergio Gomez (ex-Anderlecht). In de slotfase had De Bruyne nog een voet in Alvarez zijn tweede goal van de avond: 6-0.

De doelpunten van Haaland:

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Kevin De Bruyne kwam Haaland aflossen. © AFP

Volledig scherm Ook Sergio Gomez (rechts, ex-Anderlecht) viel in de tweede helft in. © Photo News

