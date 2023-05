Guardiola over akkefietje met De Bruyne: “Jullie zien niet hoe vaak hij op training naar me roept. Dit hebben we net van ‘m nodig”

Opvallende fase tijdens de 4-0-pandoering die Manchester City Real Madrid woensdagavond aansmeerde: Kevin De Bruyne die na balverlies ostentatief misbaar maakte naar z’n coach. “ Shut up, shut up ”, riep-ie Guardiola toe. Een incidentje waar de Spanjaard in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea uiteraard nog steeds vragen over kreeg. “Kevin z’n reactie? I love it ”, was hij duidelijk. “We roepen op elkaar, daar hou ik van.”

“We speelden in de tweede helft veel te gehaast. Kevin liep driemaal te snel diep. We versnelden het spel meer dan nodig, terwijl net het tegenovergestelde verstandiger was. In dat aspect deden we het niet goed.” Ziedaar de verklaring waarom Guardiola woensdagavond even niet tevreden was met wat z’n spelmaker toonde. Lang bleef dat ook niet hangen, want aan het eind van de wedstrijd toonden de twee alweer hun liefde voor elkaar met een innige omhelzing.

“Kevin z’n reactie, I love it. We roepen op elkaar, daar hou ik van.” Zo, duidelijker kon Guardiola niet zijn op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Chelsea van komend weekend. “In sommige wedstrijden is het wat flets, dus ik hou van deze energie. Jullie zien niet hoe vaak hij op trainig naar me roept”, grapte de Spanjaard nog. “Dit is wat we nodig hebben van hem. Want daarna was hij de beste.”

“Die eerste acties, Gundogan verloor de bal, Kevin ook erna. In de eerste helft hadden we dat niet. We moesten de wedstrijd controleren. Dat deden we niet”, ging Guardiola alweer aan het analyseren. “Maar zij staan op het veld, zij spelen. Soms zeg ik: ‘Blijf rustig’, en dan maakt hij een lange run en scoort hij. Hoeveel keer gebeurt dat? Miljoenen keren. In the end, they play.” Om het voor eens en altijd neer te leggen: “Het is voetbal, het gebeurt. Het is zeker niet persoonlijk. Dit moet gebeuren als je competitief wil zijn.”

