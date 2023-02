“Guardiola doet heel hard z'n best om over te komen als de gekke professor”: Engelse media begrijpen niets van bankzittersrol De Bruyne

Premier LeagueOpdoffer voor Manchester City in de Engelse titelstrijd. De Citizens, met Kevin De Bruyne als invaller, gingen onderuit bij Tottenham. Leider Arsenal lachte in zijn vuistje. Engelse media hadden dan weer een vette kluif aan het bankzittersstatuut van De Bruyne. “Krankzinnig”, klonk het onder meer. Maar is het dat wel?

In de analistenstudio’s en de kranten ging het na de wedstrijd veelvuldig over het bankzittersstatuut van Kevin De Bruyne. De beslissing van Guardiola deed de wenkbrauwen fronsen. En dat de Citizens onderuit gingen, hielp niet. “De Bruyne op de bank zetten in een wedstrijd die je moet winnen om op twee punten van Arsenal te komen? Krankzinnig”, valt er in ‘The Daily Mail’ te lezen. “Pep Guardiola is met zijn beslissingen heel hard zijn best aan het doen om over te komen als de gekke professor. En zijn keuzes doen Man City geen goed.”

“Ook voor mij is het een groot mysterie”, zei Sky Sports-analist Graeme Souness. “Hoe kan je nu Julian Alvarez opstellen en niet Kevin De Bruyne? Alvarez heeft vier doelpunten in vijftien matchen gemaakt, terwijl De Bruyne voor mij een van de beste, zo niet de beste, aanvallende middenvelder van de wereld is.”

Op zoek naar beste zelf

Souness vergat er wel bij te zeggen dat Julian Alvarez op het WK een van de frontstrijders van wereldkampioen Argentinië was, terwijl De Bruyne in Qatar slechts een schim van zichzelf was. En dat hij ook na het WK nog zoekt naar z'n beste zelf. In het League Cup-duel tegen Liverpool overtuigde hij met twee assists, maar dat is intussen toch ook al geleden van voor Kerstmis.

Bovendien had Man City twee weken geleden nog met 4-2 gewonnen van de Spurs - ook toen zonder De Bruyne. “Het was een duidelijke tactische keuze”, verklaarde Guardiola. “Als invaller verwachtte ik van hem een beslissende laatste pass of een loopactie tussen de linies. Dat was in de tweede helft lastiger dan in de eerste, maar hij kan die acties maken.”

Vanop de bank zag De Bruyne hoe Manchester City slap voor de dag kwam in Londen - het doelpunt van Harry Kane als beste bewijs. Rodri leverde knullig in aan Hojbjerg, die de vrijstaande Kane z’n 200ste goal in de Premier League op een schoteltje aanbood.

Vlak voor de rust scoorde Mahrez ei zo na de gelijkmaker - zijn knal met links spatte uiteen op de lat. Verder dan dat kwam City lang niet. Ook invaller De Bruyne, die op het uur in het veld kwam, slaagde er niet in om voor een ommekeer te zorgen. Tottenham hield in het slot met z’n tienen stand.

Man City laat door de nederlaag na om leider Arsenal verder onder druk te zetten. De Gunners gingen gisteren zelf onderuit bij Everton en behouden zo hun voorsprong van vijf punten op City. Arsenal heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

Analist Jamie Carragher: “Haaland is misschien bij de verkeerde club terechtgekomen” Liverpool-icoon en analist Jamie Carragher was na afloop scherp voor Erling Haaland. De spits van Manchester City trapte gisteren niet op doel. Bovendien liet hij geen enkel balcontact registreren in het strafschopgebied van de Spurs. “Ik denk dat we maar 60 procent van Haaland zijn kwaliteiten hebben gezien”, aldus Carragher. “Hij heeft misschien de verkeerde club uitgekozen om het beste uit zichzelf te halen. Hij komt uit de Bundesliga, een competitie waar er meer wordt gecounterd. Toen zag je zijn snelheid. Dat zien we bij City - op enkele doelpunten na - niet terug. Man City is een mindere ploeg met Haaland tussen de lijnen, al is dat niet zijn fout. De manier van spelen, is niet naar de kwaliteiten van de Noor. Ondanks dat hij al aan 25 competitiedoelpunten zit, komen zijn kwaliteiten niet volledig tot hun recht.” Volledig scherm Erling Haaland. © REUTERS

