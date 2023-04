Graham Potter is niet langer coach van Chelsea

Voetbal OFFICIEEL. Leandro Trossard maakt toptrans­fer naar Arsenal: “Ben hier om hun droom waar te maken”

Van Brighton-outcast tot topaankoop van de leider in de Premier League: ’t was me het weekje wel voor Leandro Trossard. Op zijn 28ste maakt de Rode Duivel een droomtransfer naar Arsenal, dat zo’n 30 miljoen euro neertelt. De overgang is zonet officieel aangekondigd. Trossard, die tekent tot 2027 (plus een jaar optie) en zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen, mag zondag al meespelen in de topper tegen Manchester United.