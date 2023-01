Geweldige tweede helft bezorgt Man City cruciale zege tegen Tottenham, De Bruyne blijft hele match op de bank

Geen Kevin De Bruyne bij Manchester City - de Rode Duivel keek de hele wedstrijd toe vanop de bank. “Een persoonlijk issue” hield hem even van het trainingsveld en nu dus ook uit de basisploeg tegen Tottenham. Vanop zijn zitje zag De Bruyne City vlak voor rust een dubbele uppercut incasseren. Kulusevski strafte een blunder van Ederson af, Emerson deed er een minuut later nog een schepje bovenop.

City halfweg in nesten, leider Arsenal zag het graag gebeuren. Maar de Citizens toonden een ander gelaat na de pauze. Alvarez en Haaland wisten in een mum van tijd de achterstand uit. Mahrez klopte luttele minuten later Lloris in zijn korte hoek - al had Perisic er vlak daarvoor net zo goed 2-3 van kunnen maken. Het Etihad Stadium ontplofte. In het slot deed Mahrez de boeken helemaal toe: 4-2.