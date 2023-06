Geïnteresseerde clubs als Chelsea twijfelen over vraagprijs: is Rode Duivel Roméo Lavia wel 60 miljoen waard?

Een knoop is nog niet doorgehakt. In zijn zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder staat Roméo Lavia nog altijd ergens op de lijst van Chelsea, maar de club heeft meerdere ijzers in het vuur. Lavia’s dossier wordt niet geholpen door de starre houding van Southampton, ondanks degradatie naar de Championship, de Engelse tweede klasse. The Saints fluisteren in dat ze enkel overstag zullen gaan bij een bod dat 60 miljoen euro benadert.

Een bedrag dat Chelsea niet zal betalen. The Blues gaven vorig seizoen meer dan 600 miljoen euro uit. Besparingen dringen zich op na een desastreus seizoen. Eigenaar Todd Boehly wil de borstel door de kern halen. Er moeten eerst een aantal dikbetaalde spelers vertrekken voor Chelsea echt toe kan slaan - zie ook waarom de club Romelu Lukaku liever wil verkopen. Er staat druk op de boekhouding. Chelsea dreigt de financiële limieten die de Premier League oplegt immers te overschrijden.

Volledig scherm Lavia, hier in actie tegen Chelsea. © Photo News

Dure vogel

Chelsea zoekt een bijkomende middenvelder om naast recordaanwinst Enzo Fernandez (121 miljoen euro) te posteren. Omdat de club naast Manuel Ugarte (naar PSG) greep, komt Lavia in beeld. Een dure vogel. Een jaar geleden betaalde Southampton 12 miljoen euro aan Manchester City. Maar omdat de Engelse kampioen een terugkoopclausule van 47 miljoen euro liet opnemen in de overeenkomst, heeft zijn club iets om uit te spelen aan de onderhandelingstafel. Zelfs al gaat die clausule pas in 2024 in. Ook bij Liverpool, dat zijn dossier volgt, vinden ze de prijs momenteel te hoog. Man City liet al weten niet in de race te zijn voor Lavia.

Een makelaar in opdracht van Chelsea bracht eind augustus jaar al eens een mondeling bod uit op Lavia, vlak na zijn fantastisch debuut in de Premier League. Dat werd toen weggelachen door Southampton. Bij Chelsea wordt de kandidatuur van Lavia wel geholpen door de aanwezigheid van een oude bekende: Joe Shields. Die was head of recruitment destijds bij Man City en lokte onze landgenoot mee naar Southampton. Daar plukte Chelsea Shields in de herfst van vorig jaar weg.

Ook Amadou Onana (Everton) prijkt nog altijd op de lijst van Chelsea, maar voor hem geldt hetzelfde als voor Lavia: enkel bij een marktconforme prijs zal een transfer overwogen worden. Everton betaalde vorige zomer 40 miljoen euro voor de Rode Duivel. Vandaag schatten ze zijn waarde veel hoger in.

Volledig scherm Ook Amadou Onana (Everton) prijkt nog altijd op de lijst van Chelsea. © Photo News

