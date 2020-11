Geen prettige middag voor Liverpool: VAR keurt twee goals af waarna Reds averij oplopen tegen Trossard & co, Klopp in de clinch met journalist

Premier LeaguePuntenverlies voor Liverpool. The Reds hebben 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Brighton, waar Trossard 65 minuten speelde. Er was - alweer - een hoofdrol weggelegd voor de VAR, en er was na afloop ook - alweer - een hoogst geïrriteerde Jürgen Klopp.

En zo kost het drukke programma The Reds dus opnieuw punten. Zij kwamen woensdagavond nog uit in de Champions League: in de poule van de Ajax verloor de ploeg van manager Jürgen Klopp thuis met 0-2 van Atalanta Bergamo. Na afloop van die wedstrijd haalde de Duitser nog snoeihard uit naar het feit dat zijn ploeg zo snel alweer in actie moest komen. Tussen het laatste fluitsignaal tegen Atalanta en de aftrap tegen Brighton zaten nog geen 63 uur. “Het is bijna een misdaad”, zo hekelde Klopp toen het moordende speelschema. Ook een paar dagen eerder, na de 3-0-zege tegen Leicester, uitte de Duitser zijn ongenogen en na de match van vandaag ging hij wéér in discussie met Des Kelly, een journalist van BT Sports - een van de rechtenhouders.

Volledig scherm Een cynisch lachje bij Klopp nadat scheidsrechter Atwell in het absolute slot van de match een penalty voor Brighton floot. © AFP

‘t Spel zat op de wagen nadat Kelly de blessure van Milner, die in minuut 74 naar de kant moest met een hamstringblessure, ter sprake bracht. “Ja, proficiat daarvoor", riposteerde Klopp, waarna Kelly vroeg of de Duitser hem persoonlijk verantwoordelijk achtte voor die kwetsuur. “Nee, maar je werkt voor zij die er verantwoordelijk voor zijn. Een hamstringblessure, wat een verrassing. En Brighton had ook af te rekenen met blessures.” De uiterst geanimeerde discussie is te zien in de video hierboven vanaf minuut vier.

Trossard ingevallen

‘t Werd ook op het veld een bewogen wedstrijd. Brighton kreeg al snel een penalty na een fout van Williams. Maupay zette zich achter de bal en plaatste vervolgens... naast. De thuisploeg nam opgelucht adem én leek snel op voorsprong te komen. Salah ging alleen op de keeper af en werkte feilloos af, alleen werd zijn goal door de VAR afgekeurd voor buitenspel. ‘t Was een kwestie van centimeters, misschien zelfs millimeters. Jürgen Klopp geloofde zijn ogen niet. 0-0 bij rust. Een billijke tussenstand overigens, want Brighton, met invaller Trossard, was bij momenten de betere ploeg.

Op het uur kwam Liverpool dan wél op voorsprong. Diogo Jota omspeelde zijn tegenstander en prikte binnen (1-0). Toen Sadio Mané de 2-0 tegen de netten trapte, leek de zege binnen voor Liverpool. Maar opnieuw keurde de videoref het doelpunt af voor buitenspel. In de absolute slotfase kreeg Brighton nog een strafschop - jawel, na ingrijpen van de VAR. Pascal Groß miste niet en bezorgde Brighton een onverhoopt punt tegen Liverpool, dat voorlopig aan de leiding staat. Tottenham of Chelsea kunnen wel nog over hen springen.

