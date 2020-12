Geen Londense derby tussen Tottenham en Fulham na verschillende positieve coronagevallen

“Wedstrijd om 18u (Engelse tijd, red.) en we weten nog altijd niet of we spelen. Beste competitie in de wereld...” José Mourinho leeft zich de laatste tijd ferm uit op Instagram en de Portugees liet vandaag dan ook weten dat hij het niet kunnen vond zo lang te moeten wachten op uitsluitsel over Tottenham-Fulham.

“Ik ben 66 jaar oud en het laatste wat ik wil is het coronavirus krijgen. Ik maak me grote zorgen; over mezelf en het voetbal in het algemeen. Als een onderbreking noodzakelijk is, dan moet dat. Hoe hard we ook ons best doen, het virus blijft zich verspreiden.”