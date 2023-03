Gary Lineker presenteert ‘Match of the Day’ (voorlopig?) niet meer na kritiek op Brits asielbeleid

“Zijn recente activiteit op sociale media is een schending van onze richtlijnen”, aldus de BBC. “Als het gaat om het leiden van onze voetbal- en sportverslaggeving is Gary ongeëvenaard. We hebben nooit gezegd dat Gary geen mening mag hebben over zaken die voor hem van belang zijn.” Lineker moet zich volgens de BBC echter niet inlaten met “partijpolitieke kwesties of politieke controverses”.

Sky Sports plaatst wel een kanttekening bij het statement van de BBC. “Volgens onze informatie is dat niet helemaal correct”, zo klinkt het (zie tweet boven). “Lineker ging er zelf niét mee akkoord om van het scherm te worden gehaald. Die maatregel werd genomen door de BBC omdat hij zich niet wil verontschuldigen voor zijn commentaren op social media over het beleid van de regering.”

Op Twitter omschreef Lineker het nieuwe asielbeleid als een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930.” Lineker is sinds 1999 de presentator van ‘Match of the Day’. De voormalige spits van Leicester, Everton, Barcelona en Tottenham pleitte in het verleden al meermaals voor betere rechten en bescherming voor vluchtelingen.