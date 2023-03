Gary Lineker presenteert ‘Match of the Day’ (voorlopig?) niet meer na kritiek op Brits asielbeleid, BBC excuseert zich voor beperkt aanbod

Gary Lineker presenteert niet langer het voetbalprogramma ‘Match of the Day’ tot er een akkoord is bereikt over zijn gebruik van sociale media. Dat heeft de BBC bekendgemaakt. De Engelse voetbalpresentator bekritiseerde recent op Twitter het nieuwe asielbeleid van de Britse regering . Collega’s en ex-voetballers Alan Shearer en Ian Wright besloten daarop om niet aan te schuiven in ‘Match of the Day’.

“Zijn recente activiteit op sociale media is een schending van onze richtlijnen”, aldus de BBC. “Als het gaat om het leiden van onze voetbal- en sportverslaggeving is Gary ongeëvenaard. We hebben nooit gezegd dat Gary geen mening mag hebben over zaken die voor hem van belang zijn.” Lineker moet zich volgens de BBC echter niet inlaten met “partijpolitieke kwesties of politieke controverses”.

Sky Sports plaatst wel een kanttekening bij het statement van de BBC. “Volgens onze informatie is dat niet helemaal correct”, zo klinkt het (zie tweet boven). “Lineker ging er zelf niét mee akkoord om van het scherm te worden gehaald. Die maatregel werd genomen door de BBC omdat hij zich niet wil verontschuldigen voor zijn commentaren op social media over het beleid van de regering.”

Dinsdag presenteerde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman het nieuwe wetsontwerp waarmee de Britse regering illegale migratie wil aanpakken. Met de ‘Illegal Migration Bill’ wil Londen het gemakkelijker maken om illegale migranten die per boot aankomen op de Britse eilanden vast te houden en te deporteren. Ze kunnen dus geen asiel aanvragen.

Op Twitter omschreef Lineker het nieuwe asielbeleid als een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930.” Lineker is sinds 1999 de presentator van ‘Match of the Day’. De voormalige spits van Leicester, Everton, Barcelona en Tottenham pleitte in het verleden al meermaals voor betere rechten en bescherming voor vluchtelingen.

De bewuste tweet van Lineker:

Ook geen Shearer en Wright, excuses BBC

Dat Lineker ‘Match of the Day’ voorlopig niet meer presenteert, is een doorn in het oog van collega’s als Alex Scott en ex-voetballers Alan Shearer en Ian Wright. De laatste twee zijn vaste gezichten in het voetbalprogramma, maar lieten de BBC weten niet te zullen aanschuiven in de uitzending. “Iedereen weet wat ‘Match of the Day’ voor mij betekent, maar ik heb de BBC laten weten dat ik er niet zal zijn. Solidariteit”, schrijft Wright op Twitter. Ook Shearer deelde het nieuws op zijn sociale media. Lineker zelf werd vandaag gespot op de tribunes bij Leicester-Chelsea.

De BBC kwam ondertussen met excuses voor “de beperkte sportprogrammering” van dit weekend bij de omroep. Onder meer het programma Final Score en Football Focus, gepresenteerd door Scott, werden noodgedwongen van de buis gehaald. Match of the Day staat nog wel op het programma, maar zonder presentatie of analyse van de gespeelde wedstrijden in de Engelse Premier League.

In een verklaring gaat de BBC in op de wijzigingen in “de beperkte sportprogrammering” van de omroep. “Het spijt ons van deze wijzigingen en we erkennen dat het teleurstellend zal zijn voor BBC-sportfans. We werken er hard aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.”

