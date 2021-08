FOOTBALL TALK. Westerlo neemt leiderplaats in 1B over na derbyzege tegen Lierse - Twee goals van Ngonge volstaan niet voor Groningen uit bij PSV

Delen per e-mail

Eerste basisplaats voor Batshuayi bij Besiktas

Op de derde speeldag in de Turkse Süper Lig heeft Besiktas zaterdagavond in eigen huis met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Karagumruk. Alex Teixeira scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd voor Besiktas, dat de wedstrijd met tien beëindigde na de uitsluiting van Salih Ucan.

Voorin was er een eerste basisplaats voor Michy Batshuayi. De Rode Duivel wordt tot het einde van het seizoen geleend van Chelsea en mocht vorige week al invallen tegen Gaziantep. In het slot van de wedstrijd werd Batsman naar de kant gehaald.

Met zeven op negen staat Besiktas voorlopig op de eerste plaats in Turkije.

Westerlo neemt leiderplaats over na derbyzege tegen Lierse

Westerlo heeft de leidersplaats in de 1B Pro League overgenomen. Op de derde speeldag haalden de Kemphanen het in eigen huis met 3-2 van de buren uit Lier.

Lierse Kempenzonen ging nochtans de rust in met een 0-1 voorsprong, na een treffer van Ivan Yagan. Na de pauze trok de thuisploeg de scheve situatie nog helemaal recht, met achtereenvolgens doelpunten van Tuur Dierckx (strafschop), Kyan Vaesen en Jan Bernat. Verder dan de aansluitingstreffer van Kenneth Schuermans een kwartier voor affluiten kwamen de bezoekers niet meer.

Met zeven op negen is Westerlo de nieuwe leider in 1B, met twee punten meer dan RWDM. Lierse zakt met vier punten naar de vierde plaats.

Juventus gaat in eerste wedstrijd na vertrek Cristiano Ronaldo meteen onderuit

Juventus is zaterdagavond het tijdperk na Cristiano Ronaldo met een stevige valse noot gestart. In het eerste duel sinds het vertrek van de Portugese aanvaller naar Manchester United ging de Italiaanse recordkampioen op de tweede speeldag in de Serie A in eigen huis met 0-1 onderuit tegen promovendus Empoli. Leonardo Mancuso scoorde na 21 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Juve mist zo zijn start volledig, want vorig weekend kwamen ze al niet verder dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Udinese. In het slot zag de ingevallen CR7 toen nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Twee goals van Ngonge volstaan niet voor Groningen uit bij PSV

PSV Eindhoven heeft op de derde speeldag in de Nederlandse Eredivisie met 5-2 gewonnen van FC Groningen, waarbij Cyril Ngonge twee keer aan het kanon stond.

Voor de Eindhovenaren scoorden Cody Gakpo, Mo El Hankouri, André Ramalho, Eran Zahavi en Bruma. Belofteninternational Yorbe Vertessen mocht bij de rust invallen en had met een overstap een aandeel in het doelpunt van Zahavi. Ngonge werd in het slot naar de kant gehaald.

PSV is zo ook na drie speelronden in de Eredivisie nog zonder puntenverlies. Feyenoord en sc Heerenveen kunnen zondag bij winst naast PSV komen. Groningen is met vier punten achtste.

Invaller Januzaj en Real Sociedad halen het nipt van Levante

Real Sociedad heeft zaterdag op de derde speeldag in La Liga met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Levante. Ander Barrenetxea scoorde op slag van rusten het enige doelpunt van de avond in San Sebastian. Adnan Januzaj startte op de bank bij de thuisploeg en mocht pas in de slotfase invallen.

Dankzij de tweede zege van het seizoen klimt Sociedad met zes punten naar de vijfde plaats. Zaterdagavond volgt in La Liga met Betis tegen Real Madrid nog één wedstrijd. Eden Hazard start daarin op de bank bij de bezoekers, op de flank krijgt de Braziliaan Vinicius de voorkeur.

Leicester-Belgen pakken volle buit op veld van Norwich

Leicester City heeft op het veld van Norwich z'n tweede zege van het seizoen geboekt. ‘The Foxes' haalden het met 1-2. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd, Timothy Castagne viel al snel in.

Leicester verloor op de vorige speeldag met zware 4-1-cijfers bij West Ham en had dus wat goed te maken tegen Norwich. Met Youri Tielemans in de basis begon het alvast goed - al na 8 minuten opende Jamie Vardy de score op aangeven van Ricardo Pereira, die zich bezeerde bij de assist. Zo mocht Timothy Castagne - nog steeds met masker - al snel opdraven. Leicester leek met die voorsprong de rust in te duiken, tot Norwich na ingrijpen van de VAR een strafschop kreeg. Pukki zette de 1-1-ruststand op het bord.

Een kwartier voor tijd zette Marc Albrighton Leicester met een rake knal weer op voorsprong. Enkele minuten later leek Norwich al langszij te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. 1-2 was ook de eindstand, Leicester boekte zo z'n tweede zege van het seizoen en pakt 6 op 9. Daarmee staat het voorlopig achtste.

