Football Talk. STVV-coach Hollerbach twee matchen geschorst - Van Damme terug in selectie KV Mechelen

STVV-coach Hollerbach twee matchen geschorst

STVV zal het tegen AA Gent en Eupen zonder Bernd Hollerbach moeten doen. De Duitse coach kreeg in de chaotische slotseconden van de partij tegen Cercle Brugge rood voor hevig protest. Het bondsparket heeft hem nu een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waarvan twee effectief. De club accepteert die sanctie, al had Hollerbach zelf nog wat toe te voegen aan die rode kaart. “Ik heb niets verkeerd gezegd tegen de scheids, alleen dat we wéér benadeeld werden. Ik heb het nog al aangehaald, ze beslissen altijd in het nadeel van Sint-Truiden hé, altijd tegen die kleine ploegen. Als je al geen uitleg meer mag vragen...” Na affluiten ging Hollerbach zich wel meteen excuseren bij scheidsrechter Van Damme. ‘t Is al de tweede keer dit seizoen dat hij op de tribune moet plaatsnemen. (NVE)

Joachim Van Damme terug in selectie KV Mechelen

Joachim Van Damme maakt terug deel uit van de selectie van KV Mechelen. De middenvelder was sinds eind september out met pubalgie. Nu lijkt er licht aan het eind van de tunnel te zijn, al gaf Wouter Vrancken wel toe dat Van Damme nog niet in de selectie had gezeten als er minder blessuregevallen waren. “Zijn basisconditie is beter dan ooit, maar hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. We zouden Jo in de laatste tien minuten wel kunnen laten invallen, als dat nodig zou zijn. Het doel blijft echter om hem pas na de winterstop hélemaal in te zetten.” Geoffry Hairemans is weer fit, Gaëtan Coucke is terug na een schorsing.

Man United ziet match tegen Brentford uitgesteld na corona-uitbraak

Na Tottenham krijgt ook Manchester United een Covid-19-uitbraak te verduren. De Premier League-club sloot zijn trainingscomplex en ziet het duel tegen Brentford van vandaag uitgesteld.

Zondag werden er meerdere coronagevallen vastgesteld bij “de spelers en staf” van Man United, aldus de club in een statement. Over wie het gaat, is niet duidelijk. “De club heeft besloten om het Carrington-trainingscomplex te sluiten voor 24 uur, om het risico op verdere besmettingen te vermijden.” Iedereen die positief testte, zit in quarantaine.

Man United ging meteen in gesprek met de Premier League om de competitiematch tegen Brentford uit te stellen, wat nu ook is besloten. Ook Tottenham kreeg begin deze maand af te rekenen met een corona-uitbraak. Maar liefst zeven spelers en twee stafleden raakten besmet.

Benfica-verdediger Otamendi thuis overvallen

Verdediger Nicolás Otamendi van de Portugese voetbalclub Benfica is thuis overvallen. Dat gebeurde toen hij terugkwam na de gewonnen competitiewedstrijd bij Famalicão (1-4).

Volgens Portugese media werd de ploegmaat van Jan Vertonghen bij thuiskomst opgewacht door vier overvallers. Zij dwongen de Argentijn de voordeur open te maken. Zijn vrouw en zoon bevonden zich in het huis. De dieven namen onder meer geld en horloges mee. Benfica bevestigt de overval in een verklaring op de website. “Met de speler gaat het goed, ondanks de enorm vervelende situatie.” De club zegt de onderzoeken van de autoriteiten af te wachten.

Otamendi (33) is een vaste waarde in het elftal van trainer Jorge Jesus. Benfica staat in de Portugese competitie op de derde plaats, met 4 punten minder dan FC Porto en Sporting Portugal. In de achtste finales van de Champions League neemt Benfica het op tegen Ajax.

