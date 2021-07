Football talk. Sancho voor 85 miljoen op weg naar Man United - Anderlecht-verdediger Murillo test positief op corona

Anderlecht-verdediger Murillo test positief op corona

Anderlecht-verdediger Amir Murillo heeft positief getest op corona. De rechtsback vertoeft momenteel bij de nationale ploeg van Panama, dat vannacht een vriendschappelijk duel met 3-0 verloor tegen Mexico. “Murillo vertoont geen symptomen en zal nu onder toezicht van de medische staf in quarantaine worden geplaatst", luidt het bij de Panamese bond. Anderlecht hoeft niet meteen te vrezen voor extra besmettingen binnen de club, aangezien Murillo al een tijdje in het buitenland zit.

Volledig scherm © Photo News

Jadon Sancho voor 85 miljoen op weg naar Manchester United

‘t Is een transfer die al heel lang in de pijplijn zit. Jadon Sancho heeft een princiepsakkoord met Manchester United. De flankaanvaller komt over van Borussia Dortmund, waar hij sinds 2017 het mooie weer maakte. Er zou een bedrag van 85 miljoen euro met de transfer gemoeid zijn.

De 21-jarige Engelsman moet zijn medische testen nog afleggen. Er ligt een contract voor 5 jaar op tafel in Manchester, en er zou een bedrag van maar liefst 85 miljoen euro mee gemoeid zijn. Zo wordt Sancho de op één na duurste Engelse speler ooit, na Harry Maguire (die voor 87 miljoen euro naar Manchester werd gehaald).

Axel Witsel en Thomas Meunier zien zo één van de goudhaantjes vertrekken. Bij Dortmund was Sancho goed voor 50 doelpunten in 137 wedstrijden en bezorgde hij de Duitsers één nationale beker. Daarvoor was hij actief in de jeugd van Watford en later ook Manchester City, stadsrivaal van zijn nieuwe club.

Sancho vertoeft op dit moment met de Engelse selectie op het EK. Eergisteren klopten ze Duitsland, goed voor een ticketje in de kwartfinale tegen Tsjechië. Sancho kwam tot dusver amper 7 minuten in actie, een invalbeurt tegen Tsjechië. Tegen Schotland en Duitsland bleef hij 90 minuten op de bank, tegen Kroatië zat hij zelfs in de tribune.

Volledig scherm © Photo News

Mist Nicholson competitiestart met Charleroi?

Voor Shamar Nicholson zit de voorbereiding met Charleroi erop. Hij vertrekt vandaag naar de States, waar hij met Jamaica vanaf 13 juli zal aantreden in de Concacaf Gold Cup. Edward Still riskeert zijn spits zelfs te missen voor de competitiestart indien Jamaica verder geraakt dan de groepsfase. De kwartfinales worden op 25 en 26 juli gespeeld, de halve finales op 30 juli en de finale op 2 augustus in het Allegiant stadium van Las Vegas. In 2019 ging Jamaica door tot de halve finales.

Charleroi opent op 24 juli op KV Oostende en speelt op 31 juli thuis tegen STVV. Als alternatief voor Nicholson als diepe spits beschikt Edward Still voorlopig enkel over jeugdinternational Anthony Descotte. (AR)

Volledig scherm © Photo News

FC Seraing test Malinese spits

Cheick Diarra wordt door FC Seraing getest. De 29-jarige Malinese international arriveerde in 2012 in Frankrijk en speelde achtereenvolgens bij Rennes en in de Ligue 2 bij Istres, Auxerre, FC Paris, Tours, Châteauroux en USL Duinkerken, waar hij vorig seizoen vaste waarde was en 6 doelpunten maakte. Diarra is transfervrij. (AR)

Business & Communication Manager Dimitri Huygen verlaat Antwerp

Na drie seizoenen stopt de operationele rol van woordvoerder Dimitri Huygen bij Antwerp. Hij wordt vanaf 1 juli business development director bij XIOR, een vastgoedbedrijf. Tot eind september zal Huygen die functie combineren met zijn rol op de Bosuil, om een vlotte overgang te garanderen. Nadien blijft hij strategisch adviseur van Antwerp.

Volledig scherm Dimitri Huygen, Antwerp © RV