Football Talk. Anderlecht-verdediger Murillo test positief op corona, paars-wit op stage naar Nederland - Mist Nicholson competitiestart met Charleroi?

Anderlecht-verdediger Murillo test positief op corona, paars-wit op stage naar Nederland

Amir Murillo (25) heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt de Panamese voetbalbond. De rechtsback van Anderlecht vertoeft momenteel in zijn thuisland Panama, waar hij met de nationale ploeg WK-kwalificatiematchen afwerkt en zich voorbereidt op de Gold Cup, de EK-variant in Noord- en Centraal-Amerika. Murillo heeft naar verluidt geen symptomen en gaat onder toezicht van de medische staf in quarantaine.

Anderlecht trekt volgende week, van 5 tot en met 10 juli, op stage naar het Nederlandse Alkmaar. Het sluit het oefenkamp op de laatste dag af met een oefenmatch tegen AZ. (SVL)

Marseille trekt portefeuille open voor Gerson

Olympique Marseille heeft zich donderdag versterkt met middenvelder Gerson. De 24-jarige Braziliaan komt over van Flamengo in zijn thuisland en ondertekende in het Stade Vélodrome een contract voor vijf seizoenen. Marseille zou om en bij de 25 miljoen euro betalen. Gerson was eerder in Italië al actief voor AS Roma en Fiorentina, maar slaagde er niet helemaal in door te breken daar. In juli 2019 keerde hij terug naar Brazilië om bij Flamengo het mooie weer te maken.

Gerson is voor Marseille de tweede zomeraanwinst na de komst van Konrad de la Fuente (Barcelona). L’OM beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen als vijfde en komt zo komend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.

Nu ook officieel: Michel Preud’homme verlaat Standard

Michel Preud’homme heeft zijn werkzaamheden bij Standard Luik stopgezet. De 62-jarige Luikenaar, die het voorbije seizoen sportief adviseur was bij de Rouches, zag zijn contract aflopen op 30 juni en besliste dat niet te verlengen.

Preud’homme keerde in mei 2018 terug naar Standard als hoofdtrainer en vicevoorzitter. Na het door de coronacrisis stopgezette seizoen 2019-2020 stopte hij als trainer, maar bleef als sportief adviseur wel betrokken bij de club. Ook die functie houdt hij nu voor bekeken. Het voorbije seizoen werkte Standard af met de Fransman Philippe Montanier en de Senegalees Mbaye Leye als coaches. Dat werd geen succes. De Rouches haalden nog de Europe play-offs maar werden daarin laatste. In de bekerfinale was Racing Genk te sterk.

Het was voor Preud’homme zijn derde passage op Sclessin. Als doelman was hij tussen 1977 en 1986 actief voor de Luikenaars. In 2000 keerde hij terug naar de club van zijn hart. Hij vulde er verschillende functies in en was hoofdtrainer tussen januari 2001 en juni 2002 en in de seizoenen 2006-2007 en 2007-2008. In dat laatste jaar hielp hij Standard aan een eerste landstitel in 25 jaar.

Franck Ribéry verlaat Fiorentina

Fiorentina heeft donderdag afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman liep af en wordt niet verlengd. “Grazie, Franck”, postte Fiorentina op Twitter.

De Franse oud-international speelde de voorbije twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten. Hij speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won.

Fiorentina stelde woensdag met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt. De Fransman wilde zelf graag in Florence blijven.

Mist Nicholson competitiestart met Charleroi?

Voor Shamar Nicholson zit de voorbereiding met Charleroi erop. Hij vertrekt vandaag naar de States, waar hij met Jamaica vanaf 13 juli zal aantreden in de Concacaf Gold Cup. Edward Still riskeert zijn spits zelfs te missen voor de competitiestart indien Jamaica verder geraakt dan de groepsfase. De kwartfinales worden op 25 en 26 juli gespeeld, de halve finales op 30 juli en de finale op 2 augustus in het Allegiant stadium van Las Vegas. In 2019 ging Jamaica door tot de halve finales.

Charleroi opent op 24 juli op KV Oostende en speelt op 31 juli thuis tegen STVV. Als alternatief voor Nicholson als diepe spits beschikt Edward Still voorlopig enkel over jeugdinternational Anthony Descotte. (AR)

FC Seraing test Malinese spits

Cheick Diarra wordt door FC Seraing getest. De 29-jarige Malinese international arriveerde in 2012 in Frankrijk en speelde achtereenvolgens bij Rennes en in de Ligue 2 bij Istres, Auxerre, FC Paris, Tours, Châteauroux en USL Duinkerken, waar hij vorig seizoen vaste waarde was en 6 doelpunten maakte. Diarra is transfervrij. (AR)

Business & Communication Manager Dimitri Huygen verlaat Antwerp

Na drie seizoenen stopt de operationele rol van woordvoerder Dimitri Huygen bij Antwerp. Hij wordt vanaf 1 juli business development director bij XIOR, een vastgoedbedrijf. Tot eind september zal Huygen die functie combineren met zijn rol op de Bosuil, om een vlotte overgang te garanderen. Nadien blijft hij strategisch adviseur van Antwerp.

