Fans op de vuist, dramatische prestatie en meteen stevige kritiek voor Ten Hag: het stormt nu al bij Man United (en dan is er nog de saga-Ronaldo)

Premier LeagueEen competitiedebuut als trainer van Manchester United in het Theatre of Dreams kan ook uitdraaien op een nachtmerrie. Vraag maar aan Erik ten Hag. De Nederlander verloor thuis met 1-2 tegen Brighton & Hove Albion, een valse start van een zo al moeilijk project. “Het type voetbal dat fans hoopten te zien lijkt weken, zo niet maanden weg.”

United kon een uur lang geen vuist maken tegen het Brighton van Leandro Trossard, dat voor rust al met 0-2 leidde. Een desillusie voor de fans, die hoopten op beterschap onder Erik ten Hag. Maar niets bleek dus minder waar. The Guardian sprak spreekt zelfs van “een horrorstart” voor de Nederlander.

“Old Trafford bleek het ‘theater’ van Ten Hags ergste nachtmerries”, klinkt het. Volgens de krant was Ten Hag aangeworven met de belofte om proactief pressingsvoetbal te gaan spelen, maar tegen Brighton was lange tijd precies het omgekeerde te zien. “Het kan voor Manchester United weer eens een lang seizoen worden”, is de conclusie.

Invaller CR7

Ten Hag zette de Portugees, die wil vertrekken, immers op de bank. Christian Eriksen en Bruno Fernandes wisselden elkaar af als ‘valse negen', maar dat plan werkte niet. Ronaldo viel na 53 minuten in en zijn komst bracht ook beterschap, maar verder dan de 1-2 kwam United niet.

Op social media ging ook een foto viraal van een opvallende gezichtsuitdrukking van Ronaldo op de bank, terwijl Ten Hag met de armen gekruist achter hem zat - het beeld waar de fotografen de hele match op aasden. De situatie is niet bepaald ontzenuwd. “De Ronaldo-saga is niet dichter bij een oplossing”, omschrijft The Mirror het.

Volledig scherm © Photo News

Bij Match of the Day was de kritiek op United ook niet mals. In de studio waren ze vooral streng voor de tactiek van Ten Hag. “Hij wil graag dat zijn spelers opbouwen met durf en vertrouwen, maar dat lukte niet door de constante druk van Brighton. De lange bal spelen kon ook niet, want voorin stonden alleen Christian Eriksen en Bruno Fernandes als valse spitsen. Er was dus geen uitweg en daardoor kwamen ze keer op keer in de problemen.”

Quote De fans hadden er heel veel zin in, maar na tien minuten was dat goede gevoel al verdwenen. Ex-United-spits Dion Dublin

“De sfeer was nochtans echt goed voor de wedstrijd”, zei ex-United-spits Dion Dublin nog in het BBC-programma. “De fans hadden er heel veel zin in, maar na tien minuten was dat goede gevoel al verdwenen op de tribunes. Al het vertrouwen was meteen weg toen ze dit United zagen spelen, want alles leek nog op vorig seizoen.” Op een bepaald moment gingen de fans van United zelfs onderling op de vuist.

Volledig scherm © AP

Ten Hag: “Als ik een spits had, zou ik hem wel opstellen” “Als ik een echte spits ter beschikking had, zou ik hem wel opstellen”, reageerde Ten Had op de kritiek die hij kreeg voor zijn keuze voor ‘valse negens’. Anthony Martial, die prima speelde in de voorbereiding, is geblesseerd. En Marcus Rashford wilde Ten Hag niet van de linkerflank weghalen. En Cristiano Ronaldo? “Die is nu tien dagen bezig. Dat is nog te weinig voor 90 minuten. Dat heb ik ook zo met hem gecommuniceerd. Volgens mij begrijpt hij dat wel. Hij heeft deze wedstrijden nodig om fitter te worden. Je zag dat we met hem op het veld twee goede kansen kregen. Helaas slaagde Rashford er niet in om te scoren.” Ten Hag beseft zei ook dat hij tijd nodig heeft om United weer succesvol te maken. “We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Maar dit is toch wel teleurstellend. Verliezen doet altijd pijn.” Volledig scherm Erik ten Hag. © ANP / EPA

Portest tegen eigenaars

Voor de aftrap was er gisteren aan een fanshop van United ook al protest tegen de Glazer-familie, eigenaars van de club. “Fight for United, figt Glazers”, stond te lezen op een spandoek van de boze supporters, die al langer vragen om het vertrek van de familie. Dat die zichzelf in juni, na een zeer matig seizoen, een dividend van 11 miljoen pond uitkeerde, schoot bij veel fans in het verkeerde keelgat. Het protest van gisteren zorgde ervoor dat de fanshop een tijdje moest worden gesloten. Eén van de broers, Avram Glazer, was afgezakt naar de wedstrijd en dat verraste velen.

Tijdens de match had Trossard een aanvaring met Harry Maguire:

