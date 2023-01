Fan trapt Arsenal-doelman Ramsdale in de rug na pijnlijk verloren derby: Tottenham riskeert zware sanctie

Zonde voor Arsenal dat een malloot van een Spursfan met alle aandacht gaat lopen na de derby. Want de autoritaire leider speelde de Spurs in de eerste helft volledig van de mat. Kaakslag voor de Lillywhites in het eigen stadion. In de hand gewerkt door een offday van Hugo Lloris (36) in doel, niet zijn eerste maar ongetwijfeld een van zijn laatste. De Franse ex-wereldkampioen wordt straks opzij geschoven. Hij slaagde erin een poging van Saka die niet tussen de palen zou belanden, nog in eigen doel te verwerken. Pijnlijk. Zo werd het ook voor Tottenham toen een eens te meer geweldig spelende Odegaard er met een heerlijke afstandsknal 0-2 van maakte. En dan was Arsenal - onder andere met een oerknal van Partey - er nog enkele keren dichtbij.