Ex-Premier League-voetballer die nu bij La Louvière speelt, werkt al volop aan leven na profcarrière in de kunstwereld: “Voetballers zijn niet onwetend”

Van kindsbeen af had Marc-Antoine Fortuné een interesse voor kunst. Het was dan ook een kwestie van tijd voor hij zijn eigen kunstproject zou opstarten. Met BALLxART combineert de aanvaller van La Louvière de werelden van voetbal en kunst, met artistieke ballen als tastbaar resultaat. Maar BALLxART houdt meer in dan dat. “Het doel is om de schijnwerpers op Afrika te richten, en meer bepaald op Afrikaanse kunstenaars. Er zijn namelijk niet alleen voetballers in Afrika”, vertelt Fortuné aan SoFoot.

Geen stereotiep

Nochtans was kunst in de begindagen van zijn voetbalcarrière, die hem bij onder meer West Brom, Lille, Celtic, Utrecht en Lille bracht, taboe in de meeste kleedkamers: “Het interesseerde werkelijk niemand. En als je erin geïnteresseerd was, zag men je een beetje voor een alien aan.” Maar voor Fortuné was kunst een uitlaatklep: “Na een slechte match of slecht resultaat, pakte ik een doek en ik begon te tekenen.”

Volledig scherm Marc-Antoine Fortuné (rechts) speelde bij West Brom nog samen met Romelu Lukaku. © Photo News

Al merkt Fortuné wel dat kunst meer en meer geïntegreerd raakt in de voetbalwereld. Zo is de Frans-Guyaan gecharmeerd door het artistieke project Play It Art van Thomas Meunier en praat hij met goede vriend en Chelsea-spits Olivier Giroud over kunst. “Een voetballer kan ook geïnteresseerd zijn in kunst, literatuur en cultuur. Terwijl het beeld van de voetballer eerder stereotiep is: iemand die auto’s en juwelen koopt, maar niets diepzinnig te bieden heeft. Maar we zijn niet onwetend”, toont de spits van La Louvière, waarvoor hij tot de coronastop voetbalde, zich tevreden met die toenemende interesse.

Artistiek kruispunt Brussel

Fortuné speelde in Frankrijk, Nederland, Schotland, Engeland en nu in België. Na Londen maakte Brussel het meeste indruk op hem als kunststad: “Vooral de mix met Afrika en de band met Congo heeft me kracht gegeven voor mijn eigen project. Veel Afrikaanse kunstenaars exposeren in Brussel. Daar sta ik echt op een artistiek kruispunt.”

