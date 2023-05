Erling Haaland vermorzelt concurrentie in verkiezing voor speler van het jaar

De 22-jarige Haaland, die dit seizoen al 51 doelpunten maakte, kreeg maar liefst 82 procent van de stemmen. Arsenal-spelers Bukayo Saka en Martin Ødegaard werden respectievelijk tweede en derde. “Om deze prijs in mijn eerste seizoen in Engeland te winnen is een eer”, verklaarde Haaland. “Ik heb een fantastische tijd bij City en mijn ploeggenoten zijn ongelooflijk. Zij bieden mij kansen om te scoren en zonder hen had ik deze prijs niet kunnen winnen. Ik wil nu het seizoen goed eindigen en met de club prijzen veroveren.”