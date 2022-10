Erling Haaland onthult bizar ‘Hannibal Lecter-dieet’ van hart en lever: “Goed voor mijn lichaam”

Premier LeagueGeen steak of gehakt wanneer Erling Braut Haaland naar de slager gaat. Dan komt de Noorse geweldenaar, zaterdag al goed voor zijn twintigste goal in dertien matchen als spits van Manchester City, terug met het hart en de lever van de koe. In de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’ onthult de machtsmens enkele van zijn aparte eet- en leefgewoonten.

Aan de Noorse ex-voetballer Jan Åge Fjørtoft, die voor de docu van Viaplay op visite bij Haaland mocht, vertelt Haaland over wat hij graag eet terwijl hij enkele stevige porties hart en lever van de koe bovenhaalt. “Andere mensen denken daar dikwijls weinig aan, maar ik ben erg begaan met mijn lichaam. Zeker wanneer het op eten aankomt. Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die ginder gras aan het eten is? Ik eet het hart en de lever.”

In de Engelse tabloids trekken ze al meteen de vergelijking met Dr. Hannibal Lecter, ijzingwekkend personage uit ‘The Silence of the Lambs’ in 1991 gespeeld door Anthony Hopkins. ‘Haa-nibal The Cannibal’.

Hart en lever zijn superfoods rijk aan vitamine B, ijzer, fosfor, koper en magnesium. De spits, die in Manchester wekelijks 375.000 pond (425.000 euro) opstrijkt, vertelt in de docu ook dat hij thuis alleen water drinkt dat eerst door een ingewikkeld filtersysteem gaat en onthult zijn eerste ochtendritueel. “Het eerste wat ik ‘s morgens doe is naar de zon kijken. Dat is goed voor het biologisch ritme. En mijn water drink ik graag gefilterd, ook dat kan een positief effect hebben op mijn lichaam.” Hij is ook fan van ijsbaden en zet voor het slapengaan soms een bril op die het blauwe licht weg filtert om zijn slaapkwaliteit te verbeteren.

Nochtans is Haaland niet vies van wat fastfood. Eerder vertelde hij al een grote liefhebber te zijn van kebab en pizza, tijdens de vakantieperiodes. Verzot is hij op de lasagne van vader Alfie. Waagt hij zich aan Chinees, kiest hij steevast kiest voor de kippenblokjes of garnalen in zoetzure saus. “Maar kebab blijft mijn favoriet. Al kan ik het natuurlijk niet veel eten.” En bij zijn intrede in het Etihad Stadium zocht hij al snel het keukenpersoneel op. “Jullie zullen snel mijn favoriete mensen hier worden”, sprak Haaland, terwijl hij een omelet met kaas bestelde.

Ook Cristiano Ronaldo inspireerde Haaland zijn eetgewoontes aan te passen, toen hij een anekdote van de Franse verdediger Patrice Evra over hem hoorde. Over die keer dat Ronaldo Evra als ploegmaat bij Man United uitnodigde om bij hem te komen lunchen. Groot was de verbazing van Evra toen er alleen een stuk magere kip en wat salade te eten viel met louter een glas water. Waarna hij Evra vroeg om wat balletjes te trappen, in het zwembad lengtes te doen en daarna de sauna in te trekken.

Altijd dichtst bij buffet

De 22-jarige Noorse spits was in zijn tienerjaren nog lang niet de krachtpatser die nu geregeld als een bulldozer het veld oversteekt. Zo zou Haaland volgens de overlevering in 15 maanden tijd maar liefst 12 kilogram aan spiermassa hebben gewonnen. “Omdat Erling Braut heel snel groeide rond zijn zeventiende, was het belangrijk om extra spiermassa te kweken. Hij was namelijk gewoon een lange slungel, had geen spiermassa en moest alles opnieuw gaan trainen”, vertelde Erase Steenslid, zijn voormalig fysiektrainer bij Molde FK, daarover. Net als de quote dat “Haaland altijd diegene was die het dichtst bij het buffet zat”.

Haaland zelf beaamt dat verhaal. “Toen ik bij Molde kwam, woog ik 73 kilo. Een jaar later was ik 20 kilo aangekomen.” Dat kwam niet volledig door zijn toewijding in de sportschool. “Ik at als een paard. Ik ben dol op eten en de kok bij Molde maakte het allemaal heel lekker klaar. Noorse gehaktballen en chocoladecakejes, ik ben er dol op en ik at er heel veel van.”

Haaland stond zaterdag tegen Southampton alweer aan het kanon. Zijn 15de goal in de Premier League.