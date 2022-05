Engelse media kijken de ogen uit en diepen verhaal over De Bruynes vroegere buurman op: “De Wolves vervloeken die tuinliefhebber”

Premier LeagueDrie keer met links - zijn zogezegd mindere voet. Hattrick in 18 minuten. En er waren slechts 24 minuten gespeeld op Molineux, de derde snelste drieklapper ooit sinds een Premier League-match is gestart. De Wolven opgegeten door De Bruyne . In de Engelse media doen ze er nog wat superlatieven bij in het al veel pagina’s tellende lofboek van de Rode Duivel. “De Bruyne in je ploeg hebben, is alsof je met drie voetballers meer speelt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daily Mail: “Wat een prestatie. Wat een speler”

Martin Samuel, de hoofdschrijver voetbal van Daily Mail, liet na de negentig minuten zijn oog vallen op een fan van Wolverhampton. Hoe die applaudisseerde en bleef applaudisseren. Niet voor een speler van de Wolves, wel voor eentje van Man City. De man met de matchbal in de handen. “Pas toen die in de catacomben was verdwenen, trok de supporter richting uitgang. Hij had de kampioenen aan het werk gezien en de man die hun ethos en genialiteit belichaamt. Hij had Kevin De Bruyne gezien. Op z’n allerbest.”

Volledig scherm Martin Atkinson overhandigt Kevin De Bruyne maar wat graag de wedstrijdbal. © Action Images via Reuters

”Vier schoten op doel, vier goals. Daarna miste hij er zowaar een. ‘t Is te zeggen: de paal was zijn deel. En dan had hij nog drie assists kunnen hebben, ware het niet dat zijn ploegmaats minder klinisch waren. Wat een prestatie. Wat een speler. De man die City de titel bezorgt. Niet in z’n eentje, maar wel als leider vanop het front.”

“Dit is een speciale speler, op een speciaal moment in zijn carrière. Mo Salah werd verkozen tot ‘Footballer of the Year’ en niemand die dat betwist. Zeker als Liverpool straks de Champions League wint. Maar je vraagt je toch af waarom er zo vroeg voor die verkiezing gestemd wordt. Deze De Bruyne, de De Bruyne van de maand mei, de belangrijkste maand in het voetbal, beslist over de landstitel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hij scoort zowaar de derde snelste hattrick ooit in Premier League-geschiedenis zonder zijn ‘beste’ voet te gebruiken. Alleen Sadio Mané en Dwight Yorke deden nog beter. Merk op dat dit twee spitsen zijn... En deze spelers wordt dan volgend seizoen gekoppeld aan Haaland. Hoeveel assists gaat dat De Bruyne opleveren? De Belg vierde een goal door de yoga-viering van Haaland te imiteren - schrikwekkend voor de tegenstanders straks. De Bruyne in je ploeg hebben, is alsof je met drie voetballers meer speelt. Hij is zo kalm, doet alles zo makkelijk ogen.”

Volledig scherm © Daily Mail

Talksport: “De Bruyne in top drie beste Premier League-middenvelders ooit”

Of De Bruyne de beste middenvelder ooit is die de Premier League gekend heeft? Een vraag die tijdens de nabeschouwing van Wolverhampton - Man City gesteld werd op de radio bij Talksport. Ally McCoist, de gewezen spits van Glasgow Rangers en Schotland: “Hij hoort echt in de top drie thuis. In de top drie van iedereen. Er zijn er toch wel wat: Lampard, Gerrard, Scholes,... De Bruyne zit in de top drie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Guardian: “Hij blijft de lat maar hoger leggen”

The Guardian ziet hoe De Bruyne Erling Braut Haaland op zijn manier verwelkomde. ‘Welkom aan boord. Probeer nu nog maar eens beter te doen’. Iets in die zin. “Manchester City weet dat ze een spinnende, niet aflatende, blonde machine binnenhalen die zowel kracht, snelheid als techniek gebruikt om defensies open te breken, waarna hij dat met een ‘zenachtige’ pose kracht bijzet. In de week dat ze Haaland uit Dortmund gingen halen om hun zogezegd aanvallende probleem op te lossen, besefte Manchester City alleen nog niet ten volle dat ze met Kevin De Bruyne al zo iemand in huis hebben. Als De Bruyne op deze manier volop ‘ingeplugd’ is, hebben ze Haaland niet eens nodig.”

Volledig scherm © Daily Mail

“Toen De Bruyne na die derde goal daar met wijd uitgestrekte armen en samengeknepen vingers stond, liep Phil Foden op het groepje vierende spelers af. Hij schudde eens met het hoofd en kon een lachje niet onderdrukken. Een liplezer was niet nodig om te begrijpen wat hij stamelde. ‘What is this guy like, eh?’ Wat voor een speler is dit? Een geloof dat ook in de tribunes heerste. Enerzijds ongeloof, anderzijds het besef dat zo'n prestatie niet mag geminimaliseerd worden van een speler die de lat zes weken voor zijn 31ste verjaardag steeds hoger blijft leggen.”

Quote De Wolves vervloek­ten gisteren ongetwij­feld de tuinlief­heb­ber in de vroegere buurman van De Bruyne. Maar zij waren niet de eerste.” The Guardian

“De perfecte hattrick maak je volgens het boekje met links, rechts en het hoofd. Maar die van De Bruyne was minstens zo mooi: links, links en nog eens links. Voor ieder wat wils: de eerste vanuit een moeilijke hoek voor de liefhebbers van precisie, de tweede voor de opportunisten, de derde voor de geweldenaars.”

Waarna The Guardian er nog eens het befaamde verhaal bijhaalt uit de jeugdjaren van De Bruyne, over hoe hij zijn linkervoet ontwikkelde. Toen hij de planten- en rozentuin van de buren zo aan flarden schoot, dat de buurman zijn beklag deed en hij alleen nog maar verder mocht voetballen wanneer hij louter met links speelde. “De Wolves vervloekten gisteren ongetwijfeld de tuinliefhebber in die buurman, maar zij waren niet de eerste.”

Donkere kunstvormen

“Was dit de complete individuele prestatie? Eentje die akelig dicht in de buurt komt. Niet in het minst omdat De Bruyne in het laatste kwartier ook nog geel pakte na een cynische fout op Aït-Nouri. Zoals hij dat deed bij Chiquinho voor rust. Zo bracht De Bruyne ook een ode aan de donkere kunstvormen van het voetbal, eentje die ook bijdraagt aan het succes van City - zij het in mindere mate. Of zoals hij, toen de match al lang gespeeld was, op z’n eentje druk ging zetten op de Wolves-defensie.”

Na de match bleef De Bruyne zijn karakteristiek nederige zelve. “Dat wist ik niet eens”, op de vraag of hij de yoga-viering van Haaland wou imiteren. “Ik vierde gewoon omdat ik er drie maakte.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters