Engelse analisten over ‘Lukakugate’: “Eerlijk en authentiek wat Romelu zei, maar hij moet wel excuses aanbieden - “Logisch dat Chelsea voor Tuchel kiest”

“Eerlijk en authentiek”. Dat vindt Sky Sports-analist en gewezen Man United-verdediger Gary Neville van het explosieve interview dat Lukaku vorige week aan Sky Italia gaf. Eerlijk, omdat Lukaku uiting gaf aan zijn op dat moment heersende gevoel over zijn moeilijke situatie op Stamford Bridge. Maar Neville vindt wel dat Lukaku vooral naar zijn ploegmaats toe berouw moet tonen vooraleer weer volwaardig Chelsea-speler te worden.

Wrang gevoel

“Mocht ik supporter, coach of de eigenaar van Chelsea zijn, zou ik erg ontgoocheld zijn in een speler die zo’n dingen over mijn club zegt, zeker wanneer er zo veel geïnvesteerd is in hem.” Roman Abramovich telde vorig jaar 115 miljoen neer voor ‘Big Rom’, die in Londen een jaarsalaris van ruim 12 miljoen opstrijkt. “Ik zou de komende dagen echt op excuses van hem wachten. ‘Sorry, dit heb ik niet zó bedoeld. Kijk, ik heb dat inderdaad gezegd omdat het zo aanvoelde, maar misschien had ik dat beter voor mezelf gehouden. Mijn excuses voor de problemen die ik mijn ploegmaats bezorgd heb in de aanloop naar de topper tegen Liverpool, maar wees er zeker van dat ik alles geef voor de club.’ Zoiets vind ik dat hij zeker moet zeggen.”

“Dan denk ik wel dat zijn ploegmaats hem zullen vergeven. Voetballers snappen zo’n dingen meestal wel, het zijn situaties waar ze dikwijls zelf ook al eens mee geconfronteerd zijn. Dan moet je nadien nog altijd probleemloos de draad weer kunnen oppakken. Want Lukaku zal ongetwijfeld met een wrang gevoel naar Chelsea - Liverpool gekeken hebben. Hij had daar ook op het veld willen staan.”

Quote Misschien krijgt Chelsea wel een Lukaku te zien die nog meer honger heeft. Gary Neville

Er hoeft voor Neville dus geen vervroegd en wel heel snel einde aan de tweede saga van Lukaku in het Chelsea-shirt te komen. “De pikorde is duidelijk. Tuchel is de sportieve eindverantwoordelijke en heeft de onvoorwaardelijke steun van zijn bazen. En de spelers hebben het fantastisch gedaan zonder Lukaku. In dat klimaat moet het voor Romelu mogelijk zijn zich te reïntegreren. Er zijn al zo veel spelers die gezegd hebben weg te willen en uiteindelijk toch weer de pannen van het dak spelen bij hun club. Misschien krijgt Chelsea wel een Lukaku te zien die dan nog meer honger heeft.”

Als ex-speler van United vond Neville Lukaku wel nooit een echte ‘Red Devil’. “Ik heb geen traan gelaten toen hij vertrok naar Inter. Hij zei toen niet openlijk dat hij weg wou, maar zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Hij wou niet langer op Old Trafford zijn en gaf niet alles. Dat was niet zo professioneel van hem, ik denk niet dat hij een echte ‘Manchester United-speler’ was. Een erg goeie spits, dat wel. Ik voelde dat hij elders wel zou ontploffen, maar niet in het shirt van United.”

Volledig scherm Lukaku in het shirt van Man United. © EPA

Carragher: “Logisch dat Chelsea Tuchel boven Lukaku zet”

Jamie Carragher, ook gereputeerd Sky Sports-analist en bekend van zijn jaren als topverdediger van Liverpool, trekt dan weer resoluut de kaart van Tuchel in zijn fel gemediatiseerde ‘tweestrijd’ met Lukaku - mocht daar al echt sprake van zijn . “Voor Chelsea is het makkelijker Lukaku te vervangen dan Tuchel, een van de weinig echte topcoaches in het Engelse voetbal samen met Pep Guardiola en Jürgen Klopp. Het zou wel heel naïef zijn van Chelsea mochten ze in dit verhaal de kant kiezen van hun spits boven de trainer die hen in amper zes maanden de Champions League bezorgd heeft.”

“Net zoals ik het knap vind hoe Arteta de situatie met Aubameyang aanpakt (de coach vindt dat de spits te weinig brengt en laat hem langs de kant, nvdr), vind ik ook de handelswijze van Tuchel perfect. Want laat ons niet vergeten dat in het verleden bij Chelsea de spelers zo'n strijd met de manager dikwijls gewonnen hebben. Of kijk naar Manchester United, daar weten ze nog niet eens met welke trainer ze verder gaan.”

Volledig scherm © Photo News

Gary Lineker: “Fans verkiezen club boven speler”

Gary Lineker kiest dan weer deels de kant van Lukaku. “Het is gemakkelijk om Romelu Lukaku nu af te vallen, maar vergeet niet dat elk conflict twee verhalen kent en zeker bij een voetbalclub”, schreef de presentator van ‘Match of the Day’ op Twitter. “Eén ding is echter zeker: ongeacht de ware toedracht zullen de fans logischerwijs bijna altijd achter de club staan en niet achter de speler.”

Lees ook.